Продажу билетов на новые показы "Нуреева" могут начать в марте

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Продажа билетов на спектакль "Нуреев" в Большом театре традиционно начнётся за три месяца до нового блока показов, которые планируются на июнь.

"Когда "Нуреева" поставят в афишу, тогда на сайте появится информация. Продажа билетов начинается обычно за три месяца", — сообщили РИА Новости в кассах Большого театра.

Ранее гендиректор театра Владимир Урин рассказал, что балет "Нуреев" композитора Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Кирилла Серебренникова о выдающемся советском танцовщике Рудольфе Нурееве вернется на сцену Большого театра в июне.

Премьера балета "Нуреев" прошла в Большом театре 9 декабря. Накануне премьеры Урин говорил, что следователи не позволили Серебренникову, находящемуся под домашним арестом, присутствовать на репетициях балета и не отпустили его на премьеру. Режиссер помещен под домашний арест в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".