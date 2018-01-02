МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Премьера нового мультсериала о детских приключениях царевен из русских сказок под названием "Царевны", полнометражные картины "Смешарики. Дежавю" и "Три богатыря. Наследница" ожидают зрителей в 2018 году, об этом РИА Новости рассказали представители российских анимационных студий.

Школьные годы царевен

Минувший год в России прошел под знаком анимации: представители ведущих российских анимационных студий встретились с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудили проблемы и пути развития анимационной отрасли, а также получили дополнительную поддержку. В 2018-м году студии продолжать радовать зрителей новыми премьерами, как полнометражными, так и сериальными.

В новом 2018 году планируем премьеру нового сериала "Царевны", а так же в конце года "Три богатыря. Наследница". Работа над этим фильмом уже начата. Режиссер-постановщик Константин Бронзит", — сообщили в пресс-службе студии "Мельница".

Юбилей "Смешариков"

Мультфильм "Царевны", который расскажет о детских годах пятерых царевен из русских сказок и по-новому раскроет характеры классических героинь, выйдет осенью 2018 года. Он будет состоять из 26 серий длительностью 6 минут и подробно раскроет характеры героинь — Спящей красавицы Сони, Елены Прекрасной, Царевны лягушки Василисы, Вари красы, длинной косы, которая, впрочем, предпочитает модную короткую стрижку, а также могущественной Царевны Несмеяны Даши. Мультфильм "Три богатыря. Наследница" продолжит серию полнометражных фильмов о приключениях Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца.

"Смешарики" в этом году отмечают 15 лет: первые зрители этого сериала уже выросли, а некоторые, вероятно, уже показывают любимые эпизоды своим собственным детям. Проект постоянно расширяет географию — за приключениями Кроша, Ежика, Бараша, Лосяша и других следят более, чем в 90 странах мира. На данный момент также существует два полнометражных фильма — "Смешарики. Начало" и "Смешарики. Легенда о золотом драконе". История любимых героев продолжится в новом году.

"У нас планируется (в течение года) порядка трёх премьер сериалов, ряд событий к 15-летию "Смешариков", а также с 26 апреля в широкий прокат выйдет третий полнометражный фильм "Смешарики. Дежавю", — рассказали в пресс-службе группы компаний "Рики".

Кроме того, в новогодние каникулы создатели сериала устроили голосование: зрители могут выбрать, в каком формате — 2D или 3D — выйдет новый сезон мультфильма.

Международная судьба "Фиксиков"

Продюсерская компания "Аэроплан" посвятит год работе над франшизой "Фиксики". Мультфильм рассказывает о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя.

В этом году приключения героев продолжились в первом полнометражном фильме "Фиксики. Большой секрет", который собрал в прокате более 450 миллионов рублей. В новом году картина выйдет в международный прокат, а также примет участие в разных фестивалях.

"2018 год для нас будет наполнен работой над вторым фильмом из кинофраншизы "Фиксиков", который уже поддержал Фонд кино. Его релиз в России планируется в 2019 году. Мы понимаем, что этот фильм должен не разочаровать зрителей, а произвести на них более мощное впечатление, иначе успех не закрепить. Именно поэтому в новом сюжете мы выходим из привычных нам декораций, ещё больше заботимся о зрелищности и спецэффектах", — рассказала гендиректор компании Юлия Софронова.

Она добавила, что студия также планирует выпустить как минимум десять новых серий мультфильма.