РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Смешарики. Дежавю" и новые сериалы: какие мультфильмы выйдут в 2018 году

11:2002.01.2018
04950
© Фото : КаропрокатКадр из мультфильма Смешарики. Архивное фотоКадр из мультфильма Смешарики. Архивное фото
© Фото : Каропрокат

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Премьера нового мультсериала о детских приключениях царевен из русских сказок под названием "Царевны", полнометражные картины "Смешарики. Дежавю" и "Три богатыря. Наследница" ожидают зрителей в 2018 году, об этом РИА Новости рассказали представители российских анимационных студий.

Вывеска кинотеатра. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кинопремьеры января: "Большая игра", "Смерть Сталина" и "Темные времена"
Минувший год в России прошел под знаком анимации: представители ведущих российских анимационных студий встретились с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудили проблемы и пути развития анимационной отрасли, а также получили дополнительную поддержку. В 2018-м году студии продолжать радовать зрителей новыми премьерами, как полнометражными, так и сериальными.

Школьные годы царевен

В новом 2018 году планируем премьеру нового сериала "Царевны", а так же в конце года "Три богатыря. Наследница". Работа над этим фильмом уже начата. Режиссер-постановщик Константин Бронзит", — сообщили в пресс-службе студии "Мельница".

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года
Мультфильм "Царевны", который расскажет о детских годах пятерых царевен из русских сказок и по-новому раскроет характеры классических героинь, выйдет осенью 2018 года. Он будет состоять из 26 серий длительностью 6 минут и подробно раскроет характеры героинь — Спящей красавицы Сони, Елены Прекрасной, Царевны лягушки Василисы, Вари красы, длинной косы, которая, впрочем, предпочитает модную короткую стрижку, а также могущественной Царевны Несмеяны Даши. Мультфильм "Три богатыря. Наследница" продолжит серию полнометражных фильмов о приключениях Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца.

Юбилей "Смешариков"

"Смешарики" в этом году отмечают 15 лет: первые зрители этого сериала уже выросли, а некоторые, вероятно, уже показывают любимые эпизоды своим собственным детям. Проект постоянно расширяет географию — за приключениями Кроша, Ежика, Бараша, Лосяша и других следят более, чем в 90 странах мира. На данный момент также существует два полнометражных фильма — "Смешарики. Начало" и "Смешарики. Легенда о золотом драконе". История любимых героев продолжится в новом году.

Кадр из сериала Демон революции
© Нон-стоп Продакшн (2017)
Что смотреть в праздники: семь самых громких сериалов 2017 года
"У нас планируется (в течение года) порядка трёх премьер сериалов, ряд событий к 15-летию "Смешариков", а также с 26 апреля в широкий прокат выйдет третий полнометражный фильм "Смешарики. Дежавю", — рассказали в пресс-службе группы компаний "Рики".

Кроме того, в новогодние каникулы создатели сериала устроили голосование: зрители могут выбрать, в каком формате — 2D или 3D — выйдет новый сезон мультфильма.

Международная судьба "Фиксиков"

Продюсерская компания "Аэроплан" посвятит год работе над франшизой "Фиксики". Мультфильм рассказывает о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя.

Кадр из фильма Затерянный город Z. Архивное фото
© Plan B Entertainment (2016)
Критики назвали самые недооцененные фильмы года
В этом году приключения героев продолжились в первом полнометражном фильме "Фиксики. Большой секрет", который собрал в прокате более 450 миллионов рублей. В новом году картина выйдет в международный прокат, а также примет участие в разных фестивалях.

"2018 год для нас будет наполнен работой над вторым фильмом из кинофраншизы "Фиксиков", который уже поддержал Фонд кино. Его релиз в России планируется в 2019 году. Мы понимаем, что этот фильм должен не разочаровать зрителей, а произвести на них более мощное впечатление, иначе успех не закрепить. Именно поэтому в новом сюжете мы выходим из привычных нам декораций, ещё больше заботимся о зрелищности и спецэффектах", — рассказала гендиректор компании Юлия Софронова.

Она добавила, что студия также планирует выпустить как минимум десять новых серий мультфильма.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена