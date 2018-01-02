МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Премьера нового мультсериала о детских приключениях царевен из русских сказок под названием "Царевны", полнометражные картины "Смешарики. Дежавю" и "Три богатыря. Наследница" ожидают зрителей в 2018 году, об этом РИА Новости рассказали представители российских анимационных студий.
Школьные годы царевен
В новом 2018 году планируем премьеру нового сериала "Царевны", а так же в конце года "Три богатыря. Наследница". Работа над этим фильмом уже начата. Режиссер-постановщик Константин Бронзит", — сообщили в пресс-службе студии "Мельница".
Юбилей "Смешариков"
"Смешарики" в этом году отмечают 15 лет: первые зрители этого сериала уже выросли, а некоторые, вероятно, уже показывают любимые эпизоды своим собственным детям. Проект постоянно расширяет географию — за приключениями Кроша, Ежика, Бараша, Лосяша и других следят более, чем в 90 странах мира. На данный момент также существует два полнометражных фильма — "Смешарики. Начало" и "Смешарики. Легенда о золотом драконе". История любимых героев продолжится в новом году.
Кроме того, в новогодние каникулы создатели сериала устроили голосование: зрители могут выбрать, в каком формате — 2D или 3D — выйдет новый сезон мультфильма.
Международная судьба "Фиксиков"
Продюсерская компания "Аэроплан" посвятит год работе над франшизой "Фиксики". Мультфильм рассказывает о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя.
"2018 год для нас будет наполнен работой над вторым фильмом из кинофраншизы "Фиксиков", который уже поддержал Фонд кино. Его релиз в России планируется в 2019 году. Мы понимаем, что этот фильм должен не разочаровать зрителей, а произвести на них более мощное впечатление, иначе успех не закрепить. Именно поэтому в новом сюжете мы выходим из привычных нам декораций, ещё больше заботимся о зрелищности и спецэффектах", — рассказала гендиректор компании Юлия Софронова.
Она добавила, что студия также планирует выпустить как минимум десять новых серий мультфильма.