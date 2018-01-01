Киркоров признался, что на Новый год не стал петь российский гимн

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Филипп Киркоров на своей странице в Instagram рассказал, что после новогоднего обращения президента вместо российского гимна исполнил гимн СССР.

В комментарии к посту он написал, что провел ночь в кругу друзей и посмотрел праздничные программы почти на всех телеканалах. "Мы успели и себя посмотреть, и другими налюбоваться", — отметил артист. По его словам, сразу после речи Владимира Путина он принялся "с душой" петь гимн СССР.

Он также уточнил, что встретил Новый год в Монако и попросил подписчиков пожелать ему удачи в предстоящих путешествиях.