МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России Александром Шавриным, скончавшимся на 58-м году жизни, пройдет во вторник в театре имени Владимира Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра в субботу.

"Отпевание пройдёт в церкви Малого Вознесения. Прощание с артистом пройдёт 2 января в театре Маяковского", — сказали в театре.

Александр Шаврин в 1982 году окончил Высшее Театральное училище имени Щукина, является заслуженным артистом России. Последние шесть лет играл в театре имени Владимира Маяковского.