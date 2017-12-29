Худрук Театра Наций предложил провести весной в Москве фестиваль мюзиклов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов в ходе рабочей встречи с заммэра Москвы Натальей Сергуниной предложил провести весной 2018 года фестиваль мюзиклов в рамках фестиваля "Московская весна A Cappella", сообщает пресс-служба оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"Москва сейчас – столица мюзиклов. Можно сделать фестиваль мюзиклов и музыкальных театров", – сказал Миронов.

Заммэра Сергунина поддержала Евгения Миронова, отметив, что "это даст дополнительный пешеходный трафик и дополнительный туристический поток". В то же время она подчеркнула, что принимать окончательное решение пока рано, и нужно дождаться предложений от других театральных деятелей.

Отмечается, что остальные участники встречи обещали над этим подумать. Среди них – гендиректор Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина, гендиректор Международного театрального фестиваля имени Чехова Валерий Шадрин, заместитель генерального директора театра "Геликон-опера" Эдуард Мусаханянц и другие.

Новый культурный проект "Москва – театральная столица" запущен по инициативе деятелей театра и поддержан мэром Москвы Сергеем Собяниным. Начиная с фестиваля "Путешествие в Рождество", основной темой крупнейших уличных городских мероприятий на протяжении всего 2018 года будет театр. Благоустроенные городские общественные пространства, включая парки, станут самыми настоящими театральными площадками. Посмотреть спектакль или театрализованное представление можно будет прямо на улице.

Одна из целей международного фестиваля и конкурса "Московская Весна A Cappella" – как раз раскрыть потенциал для творческих идей, подчеркнуть незаурядность и исключительность привычных городских пространств.