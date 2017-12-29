Меган Маркл не получит роль девушки Бонда из-за помолвки с принцем

Актриса Меган Маркл и Британский принц Гарри перед традиционной рождественской службой королевской семьи в церкви Св. Марии Магдалины в Сандрингеме, Норфолк, восточная Англия. 25 декабря 2017

Актриса Меган Маркл и Британский принц Гарри перед традиционной рождественской службой королевской семьи в церкви Св. Марии Магдалины в Сандрингеме, Норфолк, восточная Англия. 25 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Меган Маркл рассматривалась на роль девушки агента Джеймса Бонда в новом фильме, однако отношения с принцем Гарри лишили ее такой возможности, сообщает газета Sun.

По данным газеты, Меган Маркл попала в шорт-лист кандидатов на роль девушки агента 007 в 25-м фильме "бондианы", который выйдет в 2019 году. Однако отношения с принцем Гарри вычеркнули ее из этого списка, так как, по мнению продюсеров, из-за них она стала "недосягаемой".

"Меган прекрасно подходит на роли девушки Бонда. Она гламурная, сексуальная и хорошая актриса. Роли в последнее время достаются восходящим звездам, и Меган безусловно была одной из них пока общественность не узнала о ее отношениях с Гарри", — сообщил источник.

Маркл стала одной из пяти претенденток на роль, среди которых также была звезда фильма "Спасатели Малибу" Ильфенеш Хадера.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке 27 ноября. Они поженятся в Виндзорском замке в мае следующего года. В прошлом месяце пара дала небольшое телевизионное интервью, в котором рассказала о планах на будущее — Меган отказывается от актерской карьеры, пара будет заниматься благотворительностью и много времени проводить в странах Содружества.