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Культура

Аксенов пригласил Минкультуры Украины в отреставрированный Ханский дворец

11:3528.12.2017
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОдин из объектов Ханского дворца. Архивное фотоОдин из объектов Ханского дворца. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил на экскурсию по отреставрированному Ханскому дворцу в Бахчисарае чиновников Минкультуры Украины, требовавших остановить работы и опасавшихся нанесения вреда сооружению.

Реставрационные работы в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Спикер Крыма: реставрация Ханского дворца продолжится
Ранее министерство культуры Украины обратилось к ЮНЕСКО с просьбой повлиять на власти Крыма в вопросе прекращения работ в Ханском дворце в Бахчисарае. По их данным, работы разрушают сооружения дворца.

Аксенов пояснил, что работы в Ханском дворце были необходимы.

"Там ведутся противоаварийные работы, так как дворец буквально разваливался. Затем будут проведены реставрационные работы, работа будет завершена, на это выделяется 1,6 миллиарда рублей. Пригласим Минкультуры Украины на экскурсию", — сказал Аксенов в ходе пресс-конференции по итогам года.

Ханский дворец. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крымские татары выступили за реставрацию Ханского дворца
Ранее председатель госкомитета по охране культурного наследия республики Крым, заказчика работ, Сергей Ефимов отмечал, что никакого вреда сооружениям во время работ не наносится.

Ханский дворец — бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. Строительство дворца началось в начале XVI века во время правления хана Сахиба I Герая. Вместе со строительством дворца началось развитие самого Бахчисарая.

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