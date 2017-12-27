Кемеровский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Шаинского

КЕМЕРОВО, 27 дек — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выразил соболезнования от всех жителей Кузбасса родным, близким и друзьям народного артиста РСФСР Владимира Шаинского, сообщает в среду пресс-служба региональной администрации.

Композитор Владимир Шаинский скончался во вторник в возрасте 92 лет в американском штате Калифорния.

"Губернатор отметил, что ушел из жизни яркий, творчески одаренный человек, близкий и родной многим поколениям наших соотечественников", — говорится в сообщении.

Как напомнил глава региона, талантливый композитор создал целую музыкальную эпоху произведений в разных жанрах, среди которых особое место занимают песни для детей — добрые, лиричные и теплые.

Владимир Шаинский сохранял молодость духа, был полон творческой энергии, новых замыслов, отмечает Тулеев.

"Кузбассовцы разделяют скорбь миллионов россиян. Светлая память о Владимире Яковлевиче Шаинском навсегда останется в наших сердцах", — говорится в телеграмме.