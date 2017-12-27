Фильм Германа-младшего "Довлатов" выйдет в прокат 1 марта

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Новый фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов", мировая премьера которого состоится в рамках 68-го Международного Берлинского кинофестиваля, выйдет в российский прокат 1 марта 2018 года, сообщила пресс-служба фильма.

Фильм рассказывает о нескольких днях 1971 года из ленинградской жизни известного советского писателя Сергея Довлатова. "Нам было важно совместить историю писателя с историей талантливых людей, которые из-за разных особенностей мироустройства не могли заниматься своей деятельностью и были вынуждены уехать… Это фильм про интеллигенцию, которой было, наверное, больше, чем сейчас, про эпоху, про людей", — рассказал ранее режиссер журналистам.

По словам Германа, эпоха 70-х была выбрана для того чтобы показать на экране классиков в молодости. "70-е — это время, когда Иосиф Бродский не уехал, Довлатов еще не уехал в Прибалтику, отголоски "оттепели". Они молодые, энергичные, им всем в районе 30 лет".

Сюжет фильма вымышлен, но содержит прозу Довлатова и его высказывания.