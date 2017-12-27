Валентин Гафт примет участие в спектакле 29 декабря

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Народный артист России Валентин Гафт, недавно перенесший операцию, примет участие в спектакле "Пока существует пространство", который состоится 29 декабря на Другой сцене театра "Современник", рассказали РИА Новости в театре.

О госпитализации 82-летнего актера стало известно в середине декабря. Театр отменил спектакль с его участием "Пока существует пространство", заявленный на 15 декабря, он перенесен на 5 февраля. На прошлой неделе Гафт был выписан из больницы, где ему была сделана операция в связи с проблемой с рукой.

"Валентин Иосифович уже в строю, и он будет играть в спектакле "Пока существует пространство" в пятницу", — сказал представитель театра.

Что касается спектакля, запланированного на 5 февраля, то он состоится. "И зрители, купившие билет на спектакль, отмененный по болезни актера, получат возможность все-таки его увидеть", — добавил собеседник агентства.

Как рассказывал ранее РИА Новости партнер Гафта по спектаклю Саид Багов, Валентин Иосифович начал готовится к спектаклю еще в больнице, где они вместе репетировали.

Гафт и Багов — авторы идеи и пьесы, а также главные и единственные исполнители ролей отца и сына в спектакле "Пока существует пространство".