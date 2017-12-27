Валентин Гафт примет участие в спектакле 29 декабря

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Народный артист России Валентин Гафт, недавно перенесший операцию, примет участие в спектакле "Пока существует пространство", который состоится 29 декабря на Другой сцене театра "Современник", рассказали РИА Новости в театре.
"Валентин Иосифович уже в строю, и он будет играть в спектакле "Пока существует пространство" в пятницу", — сказал представитель театра.
Как рассказывал ранее РИА Новости партнер Гафта по спектаклю Саид Багов, Валентин Иосифович начал готовится к спектаклю еще в больнице, где они вместе репетировали.
Гафт и Багов — авторы идеи и пьесы, а также главные и единственные исполнители ролей отца и сына в спектакле "Пока существует пространство".