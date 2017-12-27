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Культура

Урин назвал причину переноса премьеры "Нуреева"

12:0527.12.2017
(обновлено: 12:13 27.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДиректор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин. Архивное фотоДиректор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 дек. — РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сказал, что решение перенести спектакль "Нуреев", премьера которого должна была состояться в конце прошлого сезона, была вызвана только тем, что он был не готов.

Афиша балета Нуреев
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Кто не скачет, тот совок. "Нуреев" глазами зрителя не из "тусовки"
Премьера балета "Нуреев" композитора Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Кирилла Серебренникова о выдающемся советском танцовщике Рудольфе Нурееве прошла в Большом театре 9 декабря.

"Артисты всегда считают, что они готовы, но отвечаем за спектакль мы, руководство театра. Вот сейчас ребята собрались, и прогон прошел очень прилично. И если бы мы тогда увидели такой прогон, приняли бы решение показать спектакль. А тогда было то, что Большой театр выпускать не мог. Это абсолютно однозначно", — заявил Урин в интервью "Россия-24".

По его словам, пресса и критики, некоторые из которых "даже пишут рецензии по видео, которое было подпольно снято со второго или третьего яруса", могут говорить что угодно. "Бог им судья. Они имеют право на свою точку зрения. Но у них нет права решать и отвечать за это. Потому что отвечает за качество того, что происходит на сцене театра, генеральный директор. Но в данном случае это свое решение я принимал вместе с руководителем балета Махаром Вазиевым. Он стопроцентно придерживается моей точки зрения, что спектакль был не готов. Никаких других причин нет", — сказал Урин.

Нуриев перед вылетом в Париж. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Он добавил, что с учетом исторического опыта страны "мы знаем, что такое цензура". "Слишком близка историческая память. Поэтому мне понятны высказывания в некоторых СМИ. Но еще раз повторю: спектакль "Нуреев" был тогда не готов, и его в таком виде выпускать было нельзя. Мы делаем свое профессиональное дело и стараемся делать его честно", — подчеркнул гендиректор Большого театра.

По словам Урина, речь шла только о переносе спектакля, а не о его закрытии. И если бы не ситуация с Серебренниковым, перенос спектакля не вызвал бы такой реакции. "У меня была встреча с Серебренниковым, у которого я спрашивал разрешение, можно ли выпустить спектакль без него. Он дал такое разрешение. Это был важный момент. Без его разрешения мы не могли бы начать подготовку и выпустить спектакль", — отметил он

Урин рассказал, что театр обращался к следствию с тем, чтобы режиссер мог присутствовать на репетициях, "но, к сожалению, такого разрешения мы не получили". "И Кирилл не был на премьере. На самом деле, это неправильно", — сказал он.

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Культура
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Владимир Ф. Быченков
Цензура должна быть! И государственная политика в области культуры должна быть. Чтобы не вспоминать перед спектаклем слова из фильма "Калина красная" - народ для разврата собрался.
14:14
27.12.2017
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PROPUTINEZ
Нуреев в Большом? Позор!
13:29
27.12.2017
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curut
Говорят виноваты предновогодние очереди в барбершопы, не все успели сделать коррекцию бровей и эпиляцию к премьере.
12:16
27.12.2017
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