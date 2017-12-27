Урин назвал причину переноса премьеры "Нуреева"

МОСКВА, 27 дек. — РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сказал, что решение перенести спектакль "Нуреев", премьера которого должна была состояться в конце прошлого сезона, была вызвана только тем, что он был не готов.

Премьера балета "Нуреев" композитора Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Кирилла Серебренникова о выдающемся советском танцовщике Рудольфе Нурееве прошла в Большом театре 9 декабря.

"Артисты всегда считают, что они готовы, но отвечаем за спектакль мы, руководство театра. Вот сейчас ребята собрались, и прогон прошел очень прилично. И если бы мы тогда увидели такой прогон, приняли бы решение показать спектакль. А тогда было то, что Большой театр выпускать не мог. Это абсолютно однозначно", — заявил Урин в интервью "Россия-24".

По его словам, пресса и критики, некоторые из которых "даже пишут рецензии по видео, которое было подпольно снято со второго или третьего яруса", могут говорить что угодно. "Бог им судья. Они имеют право на свою точку зрения. Но у них нет права решать и отвечать за это. Потому что отвечает за качество того, что происходит на сцене театра, генеральный директор. Но в данном случае это свое решение я принимал вместе с руководителем балета Махаром Вазиевым. Он стопроцентно придерживается моей точки зрения, что спектакль был не готов. Никаких других причин нет", — сказал Урин.

Он добавил, что с учетом исторического опыта страны "мы знаем, что такое цензура". "Слишком близка историческая память. Поэтому мне понятны высказывания в некоторых СМИ. Но еще раз повторю: спектакль "Нуреев" был тогда не готов, и его в таком виде выпускать было нельзя. Мы делаем свое профессиональное дело и стараемся делать его честно", — подчеркнул гендиректор Большого театра.

По словам Урина, речь шла только о переносе спектакля, а не о его закрытии. И если бы не ситуация с Серебренниковым, перенос спектакля не вызвал бы такой реакции. "У меня была встреча с Серебренниковым, у которого я спрашивал разрешение, можно ли выпустить спектакль без него. Он дал такое разрешение. Это был важный момент. Без его разрешения мы не могли бы начать подготовку и выпустить спектакль", — отметил он

Урин рассказал, что театр обращался к следствию с тем, чтобы режиссер мог присутствовать на репетициях, "но, к сожалению, такого разрешения мы не получили". "И Кирилл не был на премьере. На самом деле, это неправильно", — сказал он.