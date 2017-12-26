"Союзмультфильм" назвал кончину композитора Шаинского огромной утратой

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Кончина композитора Владимира Шаинского является огромной утратой для "Союзмультфильма", говорится в сообщении пресс-службы киностудии.
Известный композитор Владимир Шаинский ушел из жизни во вторник в возрасте 92 лет.
"Киностудия "Союзмультфильм" скорбит вместе с друзьями и родственниками Владимира Яковлевича Шаинского, жизнь и творчество которого теснейшим образом связаны с нашей киностудией. Владимир Яковлевич сочинял музыку для мультфильмов более 20 лет, и без его музыки невозможно представить себе всеми любимые мультфильмы: "Чебурашка", "Шапокляк", "38 попугаев" и многие другие. Для нас, так же как для всех его близких, уход Владимира Яковлевича — это огромная утрата. Наши соболезнования всем, кто его любил, а это, мы уверены, все, кто хоть однажды слышал его песни", — говорится в сообщении пресс-службы.