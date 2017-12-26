"Союзмультфильм" назвал кончину композитора Шаинского огромной утратой

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Кончина композитора Владимира Шаинского является огромной утратой для "Союзмультфильма", говорится в сообщении пресс-службы киностудии.

Известный композитор Владимир Шаинский ушел из жизни во вторник в возрасте 92 лет.

"Киностудия "Союзмультфильм" скорбит вместе с друзьями и родственниками Владимира Яковлевича Шаинского, жизнь и творчество которого теснейшим образом связаны с нашей киностудией. Владимир Яковлевич сочинял музыку для мультфильмов более 20 лет, и без его музыки невозможно представить себе всеми любимые мультфильмы: "Чебурашка", "Шапокляк", "38 попугаев" и многие другие. Для нас, так же как для всех его близких, уход Владимира Яковлевича — это огромная утрата. Наши соболезнования всем, кто его любил, а это, мы уверены, все, кто хоть однажды слышал его песни", — говорится в сообщении пресс-службы.

Композитор, народный артист России Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. За годы творческой деятельности Владимир Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994). Он написал более 400 песен, среди которых множество песен для детей — в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.