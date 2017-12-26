Дунаевский назвал музыку Шаинского "абсолютным счастьем и радостью"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народный артист России Владимир Шаинский был необыкновенно светлым человеком, и это ощутимо в его музыке, его песнях — абсолютное счастье, радость, которые он щедро дарил слушателям, сказал РИА Новости композитор Максим Дунаевский.

Шаинский скончался во вторник в США на 93-м году жизни.

"Печальное известие, но печаль какая-то светлая, Шаинский был необыкновенно светлым и позитивным человеком во всех случаях жизни, и этот позитив он нес людям. Это абсолютно ощутимо в его музыке, его песнях — абсолютное счастье, радость, которые он так щедро раздаривал и взрослым, и детям. И не только в музыке, но и при общении с ним возникало ощущение счастья", — сказал Дунаевский.

Композитор отметил, что Шаинский прожил "огромную, насыщенную и очень щедрую жизнь, даря людям радость".

"Унеся в могилу свое бренное тело, весь позитив он оставил здесь, на земле, нам", — сказал Дунаевский.

Композитор, народный артист России Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. За годы творческой деятельности Владимир Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994). Он написал более 400 песен, среди которых множество песен для детей — в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.