Дунаевский назвал музыку Шаинского "абсолютным счастьем и радостью"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народный артист России Владимир Шаинский был необыкновенно светлым человеком, и это ощутимо в его музыке, его песнях — абсолютное счастье, радость, которые он щедро дарил слушателям, сказал РИА Новости композитор Максим Дунаевский.
"Печальное известие, но печаль какая-то светлая, Шаинский был необыкновенно светлым и позитивным человеком во всех случаях жизни, и этот позитив он нес людям. Это абсолютно ощутимо в его музыке, его песнях — абсолютное счастье, радость, которые он так щедро раздаривал и взрослым, и детям. И не только в музыке, но и при общении с ним возникало ощущение счастья", — сказал Дунаевский.
Композитор отметил, что Шаинский прожил "огромную, насыщенную и очень щедрую жизнь, даря людям радость".
"Унеся в могилу свое бренное тело, весь позитив он оставил здесь, на земле, нам", — сказал Дунаевский.