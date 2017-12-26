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Культура

"Единая Россия" предложила установить памятник Хворостовскому в Москве

17:1826.12.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПевец Дмитрий Хворостовский. Архивное фотоПевец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Московское отделение партии "Единая Россия" выступило с инициативой установить памятник народному артисту России Дмитрию Хворостовскому, причем место выберут сами москвичи, сообщает пресс-служба партии по итогам встречи руководства отделения с муниципальными депутатами.

Вдова Д. Хворостовского Флоранс и дочь Д. Хворостовского Нина на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мы гордились и восторгались им: Москва простилась с Хворостовским

"Мы детей воспитываем на примере героев военных лет или участников боевых действий. Но я считаю, что гражданский человек, гениальный исполнитель и наш с вами современник Дмитрий Хворостовский мог бы также быть таким примером. Может быть, наша партия выступит инициатором того, чтобы поставить памятник этому великому человеку?", — приводятся слова муниципального депутата района Проспект Вернадского Аллы Варламовой.

Отмечается, что предложение вызвало большой отклик как у других муниципальных депутатов, так и у руководства московского отделения "Единой России". Руководитель исполкома МГРО партии Олег Смолкин отметил, что место установки памятника было бы логично дать выбрать москвичам.

"Предложение очень правильное. Место установки памятника пусть выберут сами люди. Наверняка, в Москве есть несколько знаковых точек, которые связаны с певцом", — заявил он.

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© РИА Новости, Ruptly, Metropolitan Opera
"Утро туманное" в исполнении Хворостовского. Фрагменты выступлений

Также добавляется, что председатель комиссии Мосгордумы по культуре и региональный координатор проекта "Историческая память" Евгений Герасимов пообещал оказать содействие во всех организационных вопросах.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

Прощание с Хворостовским
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГражданская панихида и прощание с народным артистом России Дмитрием Хворостовским прошли 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского в Москве.Композитор Игорь Крутой выступает на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гражданская панихида и прощание с народным артистом России Дмитрием Хворостовским прошли 27 ноября в Концертном зале имени Чайковского в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкХворостовский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. У него была опухоль мозга. На фото: поэтесса Лилия Виноградова и мать оперного певца Людмила Хворостовская на церемонии прощания в Москве.Поэтесса Лилия Виноградова (слева) и мать Д. Хворостовского Людмила Хворостовская на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Хворостовский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. У него была опухоль мозга. На фото: поэтесса Лилия Виноградова и мать оперного певца Людмила Хворостовская на церемонии прощания в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПроводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников его таланта, артисты и близкие друзья.Посетители на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Проводить любимого артиста в последний путь пришли сотни поклонников его таланта, артисты и близкие друзья.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВдова Хворостовского Флоранс с сыном Максимом и дочерью Ниной.Сын Д. Хворостовского Максим, вдова Д. Хворостовского Флоранс и дочь Д. Хворостовского Нина (слева направо) на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского. в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вдова Хворостовского Флоранс с сыном Максимом и дочерью Ниной.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремонию прощания сопровождали песни в исполнении Хворостовского и Академического большого хора "Мастера Хорового пения".Хор на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Церемонию прощания сопровождали песни в исполнении Хворостовского и Академического большого хора "Мастера Хорового пения".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОтдать дань уважения артисту пришли глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец, министр обороны России Сергей Шойгу (на фото).Министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй слева) на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдать дань уважения артисту пришли глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец, министр обороны России Сергей Шойгу (на фото).
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСреди тех, кто пришел на панихиду, были руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, композитор Игорь Крутой, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Василий Бархатов, адвокат Павел Астахов, певец Лев Лещенко, дирижер Владимир Спиваков, оперный певец Владислав Пьявко, дирижер Михаил Плетнев, депутат Государственной думы, певец Иосиф Кобзон (на фото).Депутат Государственной Думы РФ, певец Иосиф Кобзон на церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Среди тех, кто пришел на панихиду, были руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, композитор Игорь Крутой, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Василий Бархатов, адвокат Павел Астахов, певец Лев Лещенко, дирижер Владимир Спиваков, оперный певец Владислав Пьявко, дирижер Михаил Плетнев, депутат Государственной думы, певец Иосиф Кобзон (на фото).
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПоследний концерт Хворостовского в России состоялся в июне этого года, он спел в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни певец отменил концерт в Москве.Вынос гроба после церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Последний концерт Хворостовского в России состоялся в июне этого года, он спел в родном Красноярске. В сентябре из-за болезни певец отменил концерт в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУ входа в Московскую филармонию собралась внушительная очередь желающих проститься с Хворостовским. Поклонники проводили артиста в последний путь аплодисментами.Горожане во время выноса гроба после церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
У входа в Московскую филармонию собралась внушительная очередь желающих проститься с Хворостовским. Поклонники проводили артиста в последний путь аплодисментами.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ завещании артист попросил захоронить его прах в Москве и Красноярске. После прощания состоится процедура кремации.Вынос гроба после церемонии прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В завещании артист попросил захоронить его прах в Москве и Красноярске. После прощания состоится процедура кремации.
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