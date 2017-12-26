"Единая Россия" предложила установить памятник Хворостовскому в Москве

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Московское отделение партии "Единая Россия" выступило с инициативой установить памятник народному артисту России Дмитрию Хворостовскому, причем место выберут сами москвичи, сообщает пресс-служба партии по итогам встречи руководства отделения с муниципальными депутатами.

"Мы детей воспитываем на примере героев военных лет или участников боевых действий. Но я считаю, что гражданский человек, гениальный исполнитель и наш с вами современник Дмитрий Хворостовский мог бы также быть таким примером. Может быть, наша партия выступит инициатором того, чтобы поставить памятник этому великому человеку?", — приводятся слова муниципального депутата района Проспект Вернадского Аллы Варламовой.

Отмечается, что предложение вызвало большой отклик как у других муниципальных депутатов, так и у руководства московского отделения "Единой России". Руководитель исполкома МГРО партии Олег Смолкин отметил, что место установки памятника было бы логично дать выбрать москвичам.

"Предложение очень правильное. Место установки памятника пусть выберут сами люди. Наверняка, в Москве есть несколько знаковых точек, которые связаны с певцом", — заявил он.

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Также добавляется, что председатель комиссии Мосгордумы по культуре и региональный координатор проекта "Историческая память" Евгений Герасимов пообещал оказать содействие во всех организационных вопросах.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.