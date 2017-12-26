Композитор Журбин назвал Шаинского "последним из могикан"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народный артист России, композитор Владимир Шаинский был уникальным человеком в мире музыки, "последним из могикан", всем известным и всеми любимым человеком, рассказал РИА Новости композитор Александр Журбин.

Шаинский скончался во вторник на 93-м году жизни.

"Музыка Шаинского, конечно, останется в веках, уже прошло 50 лет и пройдет еще 50, и еще 100, и все равно российские дети будут петь "Голубой вагон". Он был уникальным человеком в нашем маленьком композиторском мире, "последний из могикан" — всем известный и всеми любимый человек. И хотя он давно уже жил в США, здесь его никогда не забывали, когда он появлялся, его все с удовольствием везде приглашали, давали возможность выступить и на телевидении и на радио. Конечно, у него уже был преклонный возраст — 92 года, он не мог уже с прежней скоростью петь и танцевать и заводить зал, тем не менее все это помнили и до сих пор помнят", — рассказал Журбин.

Композитор отметил, что коллеги Шаинскому по-человечески завидовали, но не в смысле творчества.

"Его творчество — оно неподражаемо, мы еще смотрели на него с завистью, какой он мужчина. Он был удивительно энергичный человек, очень спортивный, мог отжиматься на турнике, бегать с огромной скоростью. Он показывал пример, обычно композитор представляется, как какой-то крючок за столом, который что-то там карябает, а он как раз показывал, что это совершенно не обязательно", — добавил Журбин.

Композитор, народный артист России Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. За годы творческой деятельности Владимир Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994). Он написал более 400 песен, большинство из которых практически сразу же становились шлягерами, а многие из них вошли в золотой фонд российской эстрады.