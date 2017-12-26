Фильм "Последний богатырь" покажет в новогодние каникулы телеканал "Россия"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Телевизионная премьера сказки "Последний богатырь" состоится в новогодние праздники. Первого января в 20.30 картину покажет телеканал "Россия" — об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании. На сегодняшний день фильм стал самым кассовым релизом в истории российского кино, собрав 1,73 млрд рублей.

По словам генерального директора телеканала Антона Златопольского, эта сказочная комедия идеально вписывается в атмосферу новогодних каникул. Он отметил также, что просмотр "Последнего богатыря", имеет все шансы стать новой новогодней традицией.

Картина вышла в прокат в середине октября 2017. После успеха "Последнего богатыря" критики заговорили о возрождении жанра детского и семейного кино в отечественном кинематографе.

Режиссер Дмитрий Дьяченко в интервью радио Sputnik рассказал о том, как снимал этот фильм: "Тема русской народной сказки давно никем не вспахивалась, не разрабатывалась. Чтобы проникнуть в сердце зрителя, нужно с одной стороны пойти по пути юмора, а с другой – сказка должна быть похожа на реальность".