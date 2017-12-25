Книги на январь: новый роман Ханьи Янагихары и продолжение "Тобола" Иванова

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Новый год принесет для поклонников российской и зарубежной литературы множество интересных новинок: в январе на полках книжных магазинов появится продолжение масштабного романа об истории Сибири под названием "Тобол. Мало избранных" Алексея Иванова, два сборника рассказов — "Любовь хорошей женщины" нобелевского лауреата Элис Манро и "Дальше жить" российской писательницы Наринэ Абгарян, фантастическая история "Дама номер тринадцать" испанского автора Хосе Карлоса Сомоза, а также яркий дебют Ханьи Янагихары "Люди среди деревьев".

"Тобол. Мало избранных"

"Люди среди деревьев"

Известный российский писатель Алексей Иванов, автор романов "Географ глобус пропил" и "Ненастье" в прошлом году представил публике первую часть масштабного художественного полотна под названием "Тобол. Много званых". Материалом для произведения Иванову, который также занимается внимательным изучением истории и культуры Урала, послужили сюжеты из истории Сибири петровской эпохи. Книга представляет собой синтез жанров, объединяя политический детектив в декорациях XVIII века, исторический роман и фэнтези. В романе "Тобол. Мало избранных" приключения героев продолжаются: перед глазами читателей предстанет Сибирь, перепаханная реформами царя, и ее обитатели, которые не устают задаваться вопросами, действительно ли им суждено строить здесь новый быт? Роман-пеплум, изданием которого занимается "Редакция Елены Шубиной", продолжится также в виде восьмисерийного драматического сериала по сценарию автора.

"Дама номер тринадцать"

Одним из самых главных книжных хитов прошлого года стала "Маленькая жизнь" американской писательницы Ханьи Янагихары – многостраничный роман о насилии, детских травмах и их преодолении привлек внимание миллионов читателей по всему миру. В новом году издательство Corpus готовит к выходу дебют Янагихары под названием "Люди среди деревьев". Действие произведения разворачивается в середине прошлого века: доктор Нортон Перина отправляется на далекий остров, чтобы узнать секрет вечной жизни у людей, которые там обитают. Прототипом главного героя послужил нобелевский лауреат Дэниел Гайдузек – американский педиатр и вирусолог, открывший причину редкого заболевания, которое было распространено среди народов Новой Гвинеи.

"Дальше жить"

Испанский писатель Хосе Карлос Сомоза вряд ли известен широкому кругу российских читателей: за годы творчества он создал более 13 книг (а также сборники повестей и рассказов), но лишь три из них были переведены на русский язык. В своих произведениях Самоза объединяет научную фантастику и детектив, при этом отсылая читателя к классическим сюжетам Шекспира и философским воззрениям Платона. Действие романа "Дама номер тринадцать" разворачивается в мире, которым управляют загадочные владычицы снов и слов – двенадцать из них хорошо знакомы его обитателям, а вот тринадцатую склонны винить во множестве странных и страшных явлений. Выяснить это на собственном опыте предстоит преподавателю литературы Саломону Рульфо и Ракель, девушке по вызову. Книга, перевод которой осуществила Елена Горбова, выходит в издательстве "Азбука-Аттикус".

"Любовь хорошей женщины"

Русская писательница армянского происхождения Наринэ Абгарян получила известность после публикации своей первой повести "Манюня": ее дебют родился из увлекательных заметок в "Живом журнале", где она описывала свои наблюдения о Москве и делилась воспоминаниями о детстве в Армении, — и получил продолжение еще в трех произведениях. В прошлом наградном сезоне жюри литературной премии "Ясная Поляна" отметило прозаический сборник Абгарян "С неба упали три яблока" за удивительное сочетание чудесного и обыденного. Под обложкой новой книги "Дальше жить" автор собрала 31 рассказ о войне. По словам Абгарян, работа над этим произведением давалась ей нелегко, поскольку "писать о войне – словно смотреть смерти в лицо, стараясь не отводить взгляда", но она старалась показать, что "жизнь справедливее смерти". Публикацию сборника осуществляет издательство "АСТ".

Канадская писательница Элис Манро около пятидесяти лет работает в жанре короткого рассказа, создавая невероятно тонкие и пронзительные истории. Ее первый сборник "Танец счастливых теней" был высоко оценен критиками и читателями: последующие книги только закрепляли успех Манро. В 2012 году писательница объявила о том, что завершает свою карьеру, а год спустя ее наградили Нобелевской премией по литературе с формулировкой "мастеру современного рассказа". Сборник "Любовь хорошей женщины", который выходит в издательстве "Азбука-Аттикус", впервые увидел свет почти 20 лет назад. Восемь историй, объединенных темой любви и предательства, российские читатели оценят в переводе Елены Калявиной.