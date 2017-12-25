Матвиенко: закон о госзакупках в сфере культуры должен быть скорректирован

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Законодательство о госзакупках в сфере культуры должно быть скорректировано, парламент может заняться этим вопросом в весеннюю сессию, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Конечно, в сфере культуры нужно изменить закон, убрать жесткие нормы, когда многое, включая сценарий, режиссера, подбор актеров выбирается по конкурсу", — сказала сенатор на итоговой пресс-конференции в понедельник.

Матвиенко подчеркнула, что в вопросе выбора режиссера, сценариста или актера решение должно приниматься деятелями культуры.

"Думаю, что эту часть законодательства мы должны отработать в следующую весеннюю сессию", — отметила спикер.

Она напомнила, что есть поручение президента РФ по этому вопросу, затягивать и бюрократизировать этот процесс недопустимо. "Нужно сделать качественный документ и его принять", — сказала Матвиенко.