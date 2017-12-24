Политика санкций в сфере культуры не имеет перспективы, заявил Мединский

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что санкции не коснутся культурных обменов между Россией и другими странами.

"Связи между культурными институциями – музеями, театрами, библиотеками, министерствами культуры – традиционно очень плотные, и все последние годы мы только расширяем наше культурное присутствие за рубежом. Это говорит о том, что политика санкций в сфере культуры перспективы не имеет. Особенно в отношении России", — сказал Мединский в эфире передачи "Действующие лица с Наилей Аскер-заде".

Он подчеркнул, что культура традиционно остается такой сферой, которая "преодолевает любые политические разногласия".