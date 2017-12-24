Медведев поздравил народную артистку России Шанину с юбилеем

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку России Елену Шанину, отметив ее большой талант и музыкальность, поздравительная телеграмма размещена на сайте правительства.

"Вы обладаете большим талантом, музыкальностью, умением быть трогательной и женственной, тонкой и обаятельной. Всё это помогает Вам блистать в ленкомовских постановках, создавать яркие образы. Судьбоносным, принёсшим невероятную популярность стал для Вас спектакль "Юнона и Авось". Именно Вы впервые исполнили знаменитую роль Кончиты, рассказали прекрасную, поэтичную историю любви", — написано в телеграмме.

Медведев также отметил, что каждая работа актрисы является примером высокого мастерства, а искренность — главный секрет успеха Шаниной.