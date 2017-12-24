как проект «Ты супер! Танцы» исполняет мечты

Милена занимается народными и бальными танцами с четырех лет. На родине она — солистка одного из самых известных детских ансамблей. Когда три года назад ее мама тяжело заболела, девочку с младшей сестрой отдали под опеку бабушки с дедушкой.

«Еще в детстве родные возили меня на концерты. Мне очень нравилось, я смотрела на солистов и восхищалась — девушки плыли по сцене как лебеди. Так у меня появилась любовь к танцам, и меня отдали заниматься. Когда я начинаю танцевать, у меня появляется какое-то особенное чувство, как будто я не человек, а птица, которая порхает по сцене», — делится Милена.