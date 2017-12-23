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Культура

Театр балета Эйфмана завершает свои первые гастроли в Барселоне

15:5223.12.2017
(обновлено: 16:23 23.12.2017)
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© Фото : пресс-служба Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана/Katerina KravtsovaГастроли в Барселоне Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса ЭйфманаГастроли в Барселоне Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана
© Фото : пресс-служба Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана/Katerina Kravtsova

БАРСЕЛОНА, 23 дек — РИА Новости. В субботу в Барселоне завершаются гастроли по Испании Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, который в этом году отмечает свое 40-летие. В последний день будут даны два спектакля.

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© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Несмотря на то, что театр бывает в Испании довольно часто, в последний раз полтора года назад с балетом "Роден, ее вечный идол", эти гастроли стали особенными — артисты впервые выступают на одной из самых известных европейских сцен — в театре Лисео. По числу зрительных мест он занимает второе место в Европе среди оперных театров, уступая лишь Ла Скала.

Первым спектаклем театра, которые увидели жители Барселоны, стала его "визитная карточка" — балет "Анна Каренина", поставленный в 2005 году и за это время побывавший во многих странах — от США до Китая, от Великобритании до Австралии.

В Лисео, расположенном на знаменитой Рамбле, когда-то выступали Анна Павлова и Вацлав Нижинский.

© Фото : пресс-служба Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана/Souheil Michael KhouryГастроли в Барселоне Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана
© Фото : пресс-служба Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана/Souheil Michael Khoury
Гастроли в Барселоне Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана

"Я давно не видела такого сочетания старины и новых технологий. Здесь такой натанцованный театр, но при этом очень современный. У одного артиста произошла травма — сразу привезли коляску, спустили. В наших театрах даже если найдут коляску, спустить человека невозможно по лестницам. Насколько здесь все хорошо оборудовано, я просто в восторге от технологий", — признается прима-балерина театра, исполнительница партии Анны Карениной Мария Абашова.

Ведущий солист театра, заслуженный артист России Олег Габышев, исполняющий роль Вронского, с ней соглашается. "В Лисео приятно танцевать, приятно находиться. Шикарный, очень красивый зал, приятная сцена — мягкая, незвонкая", — говорит он.

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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Балетные спектакли проходят в сопровождении симфонического оркестра театра Лисео. За пультом — известный нидерландский дирижер Конрад ван Альфен. "Если вдруг зрителям что-то не понравится на сцене, можно закрыть глаза и послушать прекрасную музыку Чайковского", — смеется Олег Габышев.

Мария призналась, что прием в Барселоне стал для нее одним из самых ярких впечатлений года. "Это самый шикарный прием. Неожиданный. Когда я танцевала первый спектакль здесь — была тишина, пока не опустился занавес. Но когда вышли на поклоны, хлопали так, как будто я рок-звезда или играю в клубе "Барселона", — говорит Абашова.

© Фото : пресс-служба Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана/Hana KudryashovaГастроли в Барселоне Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана
© Фото : пресс-служба Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана/Hana Kudryashova
Гастроли в Барселоне Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана

Габышев тоже обратил внимание на эту особенность барселонской публики — не аплодировать до окончания спектакля. "Мне кажется, по крайне мере хочется верить, что таким образом зрители демонстрируют уважение, боятся нарушить магическое действие спектакля", — говорит Олег.

Абашова сожалеет, что, выходя на поклоны на сценах российских театров, артисты редко слышат "браво". "Наша публика очень избалованная, много театров. Приходят с настроением — удивите нас. В Москве кричат клакеры — и ты знаешь, один сидит здесь, другой там. В Петербурге редкость, чтобы кричали "браво". А здесь люди абсолютно искренне это делают", — говорит она.

По мнению Абашовой, именно спектакль "Анна Каренина" показывает, насколько отличается публика в разных странах. "Например, в восточных странах все начинают хлопать и кричать, когда Каренин выгоняет Анну, самый любимый момент там, где-то когда ребенок выходит, все сразу умиляются", — говорит она.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПрима-балерина Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, исполнительница партии Анны Карениной Мария Абашова
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Прима-балерина Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, исполнительница партии Анны Карениной Мария Абашова

Свои гастроли в Испании театр начал с Памплоны — города, знаменитого на весь мир благодаря Эрнесту Хемингуэю и его роману "И восходит солнце". Но если в июле, когда идут празднования Сан-Фермина со знаменитыми забегами быков, здесь буквально яблоку негде упасть, то сейчас город совсем иной.

"Мы гуляли по пустому городу, на улицах не было никого. Может, потому что холодно. Я думала, кто же к нам придет? Но зал оказался полон", — рассказывает Абашова.

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© AP Photo / Mark Humphrey
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Габышев исполняет роль Вронского уже десять лет, но заверяет, что "не надоедает". "Каждый раз находишь что-то новое, какие-то нюансы, и для артиста это приятно, и для зрителя. Даже танцуя в "Анне Карениной" в кордебалете он говорит, что "чувствовал себя одним из главных персонажей".

"Кордебалетные сцены имеют не только связующее звено, но и несут важный смысловой характер — общество, сплетни, которые в итоге превращаются в поезд, который убивает главную героиню", — говорит он.

"Анна Каренина" — один из классических балетов театра всегда принимают хорошо. "Это знаменитая история, известная широкой публике не только по роману, но и по голливудским фильмам", — объясняет Габышев. Солист обращает внимание, что Эйфману в своей постановке удалось отсечь лишние детали, сконцентрировать все на Анне, на Каренине и на Вронском.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовВедущий солист Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, заслуженный артист России Олег Габышев в гримерке, Барселона
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Ведущий солист Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, заслуженный артист России Олег Габышев в гримерке, Барселона
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Культура
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Костадинка Костадинова
Русское изкуство великое .
17:29
23.12.2017
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