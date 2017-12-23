Медведев поздравил оперного певца Александра Ведерникова с 90-летием

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил оперного певца, народного артиста СССР Александра Ведерникова с 90-летием, отметив его уникальный талант и преданность делу.

"Уникальное дарование, драматический талант, способность перевоплощаться в самые разные образы позволили вам покорить лучшие сцены мира. Блистать в операх Даргомыжского и Глинки, Римского-Корсакова, Бородина, Прокофьева. Ваше творчество — яркий пример щедрого, редкого по силе и многогранности таланта, поразительной работоспособности, преданности своему делу", — говорится в телеграмме, размещенной на сайте кабмина.

Александр Ведерников — советский и российский оперный и камерный певец.