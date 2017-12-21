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Культура

С кем празднуют Новый год Ургант и Нагиев: в прокат выходят "Елки новые"

08:0021.12.2017
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© Фото : Кинокомпания BazelevsКадр из фильма Елки новыеКадр из фильма Елки новые
© Фото : Кинокомпания Bazelevs

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Анна Михайлова. Оливье, салют и "Елки" — примерно так выглядит стандартный новогодний набор российских зрителей последние восемь лет. Не изменяя традиции, автор и генеральный продюсер популярной кинофраншизы Тимур Бекмамбетов выпускает очередную часть за десять дней до конца года. На сей раз создатели заявили о ребрендинге "Елок" и отказались от привычных цифр в названии, заменив их на лаконичный эпитет "новые".

Нового в праздничной комедии действительно много — от режиссеров и персонажей до принципа написания сценария. Не отказались создатели лишь от закадрового голоса Константина Хабенского и жанра киноальманаха: фильм состоит из пяти самостоятельных новелл, сюжеты которых переплетаются в Новый год. Бессменной осталась и ведущая "елочная" парочка — Ургант и Светлаков, компанию на афише им составил Дмитрий Нагиев.

Горящие и смешные

© Фото : Кинокомпания BazelevsКадр из фильма "Елки новые"
© Фото : Кинокомпания Bazelevs
Кадр из фильма "Елки новые"

"Елки новые" больше напоминают фильм-катастрофу, чем новогоднюю сказку: герои горят, тонут в проруби, мерзнут в лесу, падают с лестниц и оказываются в наручниках. За все эти стихийные и не очень бедствия отвечал автор фильмов "Горько" и "Самый лучший день" Жора Крыжовников. Новая звезда российских комедий выступил креативным продюсером всего альманаха, а заодно режиссером и сценаристом. Вместе с ним над проектом работали ветеран "Елок" режиссер Дмитрий Киселев, а также Александр Карпиловский и Алексей Нужный.

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"Чудо "Елок" в том, что они все время могут меняться. Они не держатся ни за сюжетные линии, ни за героев. Есть спрос на жанр новогодней сказки. Вот за этим зрители идут на самом деле. Они хотят почувствовать атмосферу Нового года, посмеяться, поплакать. И желательно, чтобы это было в балансе, потому что если посмеялся, то и плакать как-то слаще — и наоборот", — уверен режиссер.

Если театр начинается с вешалки, то кинопроизводство — со сценария. Работа над нынешними "Елками" стартовала в сентябре 2016 года, когда Тимур Бекмамбетов и Жора Крыжовников создали в компании Bazelevs сценарную мастерскую. Два месяца десять авторов трудились над своими историями, пять из которых вошли в "Елки новые".

По заветам Рязанова

© Фото : Кинокомпания BazelevsКадр из фильма "Елки новые"
© Фото : Кинокомпания Bazelevs
Кадр из фильма "Елки новые"

Несмотря на то что фильм заявлен как комедия, в центре сюжета — мелодраматичная история о мальчике, который ищет себе новую маму, а папе, соответственно, жену. С этой трогательной эмоциональной сказкой о новогоднем чуде связаны и другие новеллы — иногда дурашливые, смешные и нелепые. Создатели говорят, что ориентировались на традиции новогодних комедий Эльдара Рязанова, который заставлял зрителя сопереживать герою-неудачнику больше, чем условному "хорошему человеку".

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В "Елках новых" хватает нелепых героев, но, вопреки ожиданиям, не всех их ждет безусловный хеппи-энд. Жора Крыжовников уверен, что такой подход ближе к реалиям современного зрителя, ведь позитивные моменты можно увидеть даже в сложных жизненных обстоятельствах.

"Хотелось чуть-чуть поэкспериментировать с жанром новогодней сказки, попробовать уйти от немного фальшивой концепции "всем сестрам по серьгам". Бывает по-разному в жизни. Иногда парадоксально — то, что кажется невезением, потом оказывается удачей. Иногда лучше бросить кого-то, чтобы быть счастливым, а не держаться за свое несчастье", — уверен Крыжовников.

© Фото : Кинокомпания BazelevsКадр из фильма "Елки новые"
© Фото : Кинокомпания Bazelevs
Кадр из фильма "Елки новые"

После просмотра некоторые журналисты укоряли создателей фильма в том, что "Елки новые" ощутимо мрачнее предыдущих частей франшизы.

На это режиссер решительно возразил и сослался на культовые советские комедии.

"Мне повезло, я учился в единственной мастерской, которая занималась комедией, — у Марка Анатольевича Захарова, и он всегда говорил: "Основа комедии — драма". Надо придумать драматическую ситуацию, в которой биологически заразительные артисты будут биться не на жизнь, а на смерть. Это иллюзия, что должно быть все хорошо, должны быть в фильме "хорошие события". В фильме "Бриллиантовая рука" контрабандисты используют ни в чем не повинного человека, разлучают с семьей, от него уходит жена в какой-то момент, и это смешно", — напоминает Крыжовников.

Все свои

© Фото : Кинокомпания Bazelevs Кадр из фильма "Елки новые"
© Фото : Кинокомпания Bazelevs
Кадр из фильма "Елки новые"

Помимо главной комедийной троицы российского ТВ — Ургант, Светлаков, Нагиев, — в картине снялась целая плеяда известных актеров: Елена Яковлева, Сергей Пускепалис, Андрей Бурковский, Екатерина Климова, Валентина Мазунина. Идея была в том, чтобы персонажи сразу вызывали у зрителя соответствующие эмоции, — объясняет Жора Крыжовников.

"Елки новые" — это еще и отчасти бенефис любимых артистов. У нас коротенькие истории, и если мы возьмем неизвестного человека и будем сначала с ним "знакомить", потом пытаться вызвать к нему симпатию и сочувствие, у нас уйдет на это 30-40 минут. А хронометраж фильма всего 90 минут, поэтому мы старались брать людей, которые своим появлением уже вызывают теплые чувства", — пояснил режиссер.

© Фото : Кинокомпания BazelevsКадр из фильма "Елки новые"
© Фото : Кинокомпания Bazelevs
Кадр из фильма "Елки новые"

Фильм хорош не только громкими именами и знакомыми лицами. Создатели картины объявили конкурс "Попади в "Елки". Все желающие могли прислать видео о том, как их семьи справляют Новый год.

Из 400 заявок, пришедших со всей страны, выбрали четыре семьи. Участники приехали в Москву, их ролики пересняли для большого экрана и вмонтировали в новеллу, в которой Снегурочка ходит по квартирам и поздравляет детей. Несмотря на то что по сюжету эта история происходит в Нижнем Новгороде, помимо основной версии фильма, существуют еще четыре копии, снятые для показа в родных городах победителей конкурса: Ростове-на-Дону, Самаре, Воронеже и Туле. Таким образом, для зрителей местных кинотеатров Снегурочка пройдет по знакомым им адресам.

"Елки" навсегда

© Фото : Кинокомпания BazelevsКадр из фильма "Елки новые"
© Фото : Кинокомпания Bazelevs
Кадр из фильма "Елки новые"

Главный риск в работе с такими долгоиграющими проектами — усталость зрителя. Какими бы талантливыми ни были актеры и сценаристы, после стольких лет, кажется, удивить аудиторию все труднее. Однако создатель "Елок новых" уверен, что его детище вечно — как само желание россиян собираться всей семьей на Новый год.

Кадр из фильма Кухня. Последняя битва
© Предоставлено Централ Партнершип
Дмитрий Нагиев об алчных продюсерах, доходах "Кухни" и телезвездах

"Новый год — это праздник, который требует консерватизма. Мы не решаем каждый год, какой салат на стол ставить, какую бутылку шампанского взять или какой объект из леса поставить в центре комнаты. Мы просто достаем свои старые игрушки с антресолей. Наш фильм тоже становится ритуалом встречи Нового года, поэтому, надеюсь, будет жить долго. Всегда", — сказал Тимур Бекмамбетов.

На вопрос, ждать ли поклонникам эпопеи очередных "Елок" в следующем году, Бекмамбетов лаконично ответил "да", но пока не стал раскрывать детали и состав команды следующего фильма, отметив лишь, что сценаристы останутся те же.

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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maks.chuprin.87
Скоро по количеству штампованных "елок" - "звездные войны" переплюнем...
08:41
21.12.2017
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