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Культура

Дума приняла во втором чтении проект о ввозе и вывозе культурных ценностей

15:3920.12.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ. 20 декабря 2017Пленарное заседание Госдумы РФ. 20 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о порядке ввоза в РФ и вывоза из страны культурных ценностей.

"Настоящий Закон регулирует отношения по перемещению культурных ценностей из РФ в иностранные государства, не являющиеся государствами — членами Евразийского экономического союза, а также в Российскую Федерацию из иностранных государств, не являющихся государствами — членами Евразийского экономического союза", — говорится в тексте закона.

Ко второму чтению в законопроект был добавлен ряд дополнений. Так, отмечается, что порядок перемещения культурных ценностей и их перечень определяются в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

Разрешительный документ

Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Анжела Бабенко
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Вывоз культурных ценностей, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, осуществляется физическими лицами для личного пользования на основании заключения (разрешительного документа). Выдача соответствующего заключения осуществляется уполномоченным органом.

Также согласно тексту законопроекта, не подлежат вывозу без обязательства их обратного ввоза: культурные ценности, имеющие особое значение, за исключением случаев вывоза таких культурных ценностей физическим лицом — их автором; культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных музеях, архивах, библиотеках, осуществляющих постоянное хранение культурных ценностей; культурные ценности, включенные в состав Архивного фонда РФ, Музейного фонда РФ, в национальный библиотечный фонд, в том числе находящиеся в частной собственности; археологические предметы.

При этом временно ввезенные в РФ культурные ценности вывозятся без оформления заключения на вывоз культурных ценностей или лицензии на вывоз культурных ценностей в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

"Временный вывоз культурных ценностей осуществляется в следующих целях: организация и проведение выставок, презентаций; осуществление реставрационных работ и научных исследований; осуществление гастрольно-концертной деятельности; организация и проведение религиозных обрядов и церемоний; личное пользование", — уточняется в тексте закона.

Незаконный ввоз и вывоз

Генеральный директор, председатель правления российской газовой компании ОАО Новатэк Леонид Михельсон. Архивное фото
© РИА Новости
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Михельсон: России необходимо упростить правила ввоза культурных ценностей
Уточняется, что культурные ценности, незаконно ввезенные и незаконно вывезенные, подлежат задержанию в соответствии с законодательством РФ и могут быть переданы в уполномоченный орган для обеспечения проведения экспертизы культурных ценностей.

"В случаях хищения и вывоза культурных ценностей уполномоченный орган оказывает содействие собственникам при предъявлении ими исков об истребовании культурных ценностей из незаконного владения судам иностранных государств, а также содействует возвращению этих культурных ценностей в РФ или собственнику", — следует из текста проекта закона.

Лица, не возвратившие временно вывезенные культурные ценности в установленный срок, несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, эксперт по культурным ценностям, давший заведомо ложное экспертное заключение, также несет ответственность.

При том, граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, внесшие большой вклад в дело возвращения культурных ценностей в РФ, награждаются государственными наградами РФ.

Совет по сохранению культурного наследия

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© Flickr / Socialdemokraterna Värmland
Совет Европы хочет ужесточить наказание за похищение культурных ценностей
Проектом закона также создается Совет по сохранению культурного наследия и развитию международного обмена культурными ценностями, в состав которого входят представители органов государственной власти, государственных, муниципальных музеев, представители научного и культурного сообщества, независимые искусствоведы и прочие.

"Совет осуществляет следующие функции: вносит на рассмотрение уполномоченного органа рекомендации по совершенствованию законодательства РФ, регулирующего вывоз, временный вывоз, ввоз и временный ввоз культурных ценностей; рекомендует уполномоченному органу лиц для аттестации в качестве экспертов по культурным ценностям", — говорится в тексте проекта закона.

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