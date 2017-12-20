Дума приняла во втором чтении проект о ввозе и вывозе культурных ценностей

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о порядке ввоза в РФ и вывоза из страны культурных ценностей.
"Настоящий Закон регулирует отношения по перемещению культурных ценностей из РФ в иностранные государства, не являющиеся государствами — членами Евразийского экономического союза, а также в Российскую Федерацию из иностранных государств, не являющихся государствами — членами Евразийского экономического союза", — говорится в тексте закона.
Ко второму чтению в законопроект был добавлен ряд дополнений. Так, отмечается, что порядок перемещения культурных ценностей и их перечень определяются в соответствии с правом Евразийского экономического союза.
Разрешительный документ
Также согласно тексту законопроекта, не подлежат вывозу без обязательства их обратного ввоза: культурные ценности, имеющие особое значение, за исключением случаев вывоза таких культурных ценностей физическим лицом — их автором; культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных музеях, архивах, библиотеках, осуществляющих постоянное хранение культурных ценностей; культурные ценности, включенные в состав Архивного фонда РФ, Музейного фонда РФ, в национальный библиотечный фонд, в том числе находящиеся в частной собственности; археологические предметы.
При этом временно ввезенные в РФ культурные ценности вывозятся без оформления заключения на вывоз культурных ценностей или лицензии на вывоз культурных ценностей в соответствии с правом Евразийского экономического союза.
"Временный вывоз культурных ценностей осуществляется в следующих целях: организация и проведение выставок, презентаций; осуществление реставрационных работ и научных исследований; осуществление гастрольно-концертной деятельности; организация и проведение религиозных обрядов и церемоний; личное пользование", — уточняется в тексте закона.
Незаконный ввоз и вывоз
"В случаях хищения и вывоза культурных ценностей уполномоченный орган оказывает содействие собственникам при предъявлении ими исков об истребовании культурных ценностей из незаконного владения судам иностранных государств, а также содействует возвращению этих культурных ценностей в РФ или собственнику", — следует из текста проекта закона.
Лица, не возвратившие временно вывезенные культурные ценности в установленный срок, несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, эксперт по культурным ценностям, давший заведомо ложное экспертное заключение, также несет ответственность.
При том, граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, внесшие большой вклад в дело возвращения культурных ценностей в РФ, награждаются государственными наградами РФ.
Совет по сохранению культурного наследия
"Совет осуществляет следующие функции: вносит на рассмотрение уполномоченного органа рекомендации по совершенствованию законодательства РФ, регулирующего вывоз, временный вывоз, ввоз и временный ввоз культурных ценностей; рекомендует уполномоченному органу лиц для аттестации в качестве экспертов по культурным ценностям", — говорится в тексте проекта закона.