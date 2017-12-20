Дума приняла во втором чтении проект о ввозе и вывозе культурных ценностей

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о порядке ввоза в РФ и вывоза из страны культурных ценностей.

"Настоящий Закон регулирует отношения по перемещению культурных ценностей из РФ в иностранные государства, не являющиеся государствами — членами Евразийского экономического союза, а также в Российскую Федерацию из иностранных государств, не являющихся государствами — членами Евразийского экономического союза", — говорится в тексте закона.

Ко второму чтению в законопроект был добавлен ряд дополнений. Так, отмечается, что порядок перемещения культурных ценностей и их перечень определяются в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

Разрешительный документ



Вывоз культурных ценностей, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, осуществляется физическими лицами для личного пользования на основании заключения (разрешительного документа). Выдача соответствующего заключения осуществляется уполномоченным органом.

Также согласно тексту законопроекта, не подлежат вывозу без обязательства их обратного ввоза: культурные ценности, имеющие особое значение, за исключением случаев вывоза таких культурных ценностей физическим лицом — их автором; культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных музеях, архивах, библиотеках, осуществляющих постоянное хранение культурных ценностей; культурные ценности, включенные в состав Архивного фонда РФ, Музейного фонда РФ, в национальный библиотечный фонд, в том числе находящиеся в частной собственности; археологические предметы.

При этом временно ввезенные в РФ культурные ценности вывозятся без оформления заключения на вывоз культурных ценностей или лицензии на вывоз культурных ценностей в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

"Временный вывоз культурных ценностей осуществляется в следующих целях: организация и проведение выставок, презентаций; осуществление реставрационных работ и научных исследований; осуществление гастрольно-концертной деятельности; организация и проведение религиозных обрядов и церемоний; личное пользование", — уточняется в тексте закона.

Незаконный ввоз и вывоз

Уточняется, что культурные ценности, незаконно ввезенные и незаконно вывезенные, подлежат задержанию в соответствии с законодательством РФ и могут быть переданы в уполномоченный орган для обеспечения проведения экспертизы культурных ценностей.

"В случаях хищения и вывоза культурных ценностей уполномоченный орган оказывает содействие собственникам при предъявлении ими исков об истребовании культурных ценностей из незаконного владения судам иностранных государств, а также содействует возвращению этих культурных ценностей в РФ или собственнику", — следует из текста проекта закона.

Лица, не возвратившие временно вывезенные культурные ценности в установленный срок, несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, эксперт по культурным ценностям, давший заведомо ложное экспертное заключение, также несет ответственность.

При том, граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, внесшие большой вклад в дело возвращения культурных ценностей в РФ, награждаются государственными наградами РФ.

Совет по сохранению культурного наследия

Проектом закона также создается Совет по сохранению культурного наследия и развитию международного обмена культурными ценностями, в состав которого входят представители органов государственной власти, государственных, муниципальных музеев, представители научного и культурного сообщества, независимые искусствоведы и прочие.

"Совет осуществляет следующие функции: вносит на рассмотрение уполномоченного органа рекомендации по совершенствованию законодательства РФ, регулирующего вывоз, временный вывоз, ввоз и временный ввоз культурных ценностей; рекомендует уполномоченному органу лиц для аттестации в качестве экспертов по культурным ценностям", — говорится в тексте проекта закона.