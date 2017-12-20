Кинопремьеры недели: "Джуманджи: Зов джунглей", "Елки новые" и "Фердинанд"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Зрителей в российских кинотеатрах на этой неделе ждут продолжение фильма "Джуманджи" — хита 1995 года, очередные новогодние "Елки" от Тимура Бекмамбетова и Жоры Крыжовникова, интеллектуальная черная комедия "Вечеринка" — участник основного конкурса Берлинале и анимационный фильм про добродушного быка Фердинанда.
Джуманджи: Зов джунглей
Четверо подростков оказываются внутри игры "Джуманджи", только теперь это не настольная, а видеоигра — в духе времени. Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок.
Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя (Дуэйн Джонсон), здоровяк Фридж – в коротышку (Кевин Харт), красавица Беттани – в профессора (Джек Блэк), а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой (Карен Гиллан). Друзьям придется привыкнуть к непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.
"Нашей задачей было снять приключенческий экшн в классическом понимании этого слова, причем герои в этом фильме на карту должны были поставить очень многое. И ставки были высокими: ведь в Джуманджи можно погибнуть. Мы знали, что в фильме будет очень много шуток и юмора, но нам также хотелось наполнить его максимально правдоподобными экшн-сценами, чтобы пощекотать зрителям нервы", – цитирует продюсера Мэттью Толмака пресс-служба компании WDSSPR.
На сайте Rotten Tomatoes рейтинг зрительского ожидания фильма составил 93%.
Елки
Действие снова происходит в разных городах России. Над съемками новелл вместе с Крыжовниковым работали режиссеры Дмитрий Киселев ("Время первых"), Александр Карпиловский ("Елки 3") и Алексей Нужный (сериал "Ольга").
К уже полюбившимся героям Ивана Урганта и Сергея Светлакова добавились новые персонажи в исполнении Дмитрия Нагиева, Юлии Александровой, Екатерины Климовой, Елена Яковлева, Сергея Пускепалиса, Андрея Бурковского и Валентины Мазуниной.
"Восемь лет назад, когда начинался проект, это был чистой воды эксперимент. Никто не верил, что подобный формат будет успешным. Жизнь показала, что мы сделали правильный выбор: у зрителей появилась традиция – каждый Новый год ходить на "Ёлки". Впрочем, мы бы не добились успеха, если бы остановились в экспериментах, поисках новых подходов к реализации наших проектов", — рассказал на пресс-конференции продюсер Тимур Бекмамбетов.
На пресс-конференции, посвященной фильму, Крыжовников рассказал, что в одной из новелл в сценах, где Снегурочка ходит по квартирам и поздравляет семьи с праздником, снялись обычные россияне.
Победителей пригласили в Москву и сняли четыре варианта этого сюжета. "Теперь в кинотеатрах Самары, Тулы, Воронежа и Ростова-на-Дону будут показаны именно те "Ёлки новые", где снялись их жители", — отметил Крыжовников.
Вечеринка
По сюжету фильма дома у главных героев Билла и Джэнет собираются старые друзья – посидеть, выпить вина, поделиться новостями. Вечер удался бы на славу, но тут Билл делает заявление, после которого старые друзья готовы вцепиться друг другу в глотку, как в переносном, так и во вполне прямом смысле.
"Вечеринка" изначально задумывалась как фильм, где ограничение во времени и пространстве станет преимуществом. Мы снимали черно-белое кино без спецэффектов и многочисленных локаций, рассказывали историю, используя только простые приемы. Всё как на ладони. Тебе негде спрятаться, когда работаешь с такими базовыми элементами, как персонаж, свет и тьма, голоса и музыка. Мне бесконечно повезло с ансамблем великих актеров, которые не побоялись рискнуть и погрузились в работу с удовольствием и дисциплиной. События в мире всё чаще заставляют нас плакать, поэтому мы трудились ради исцеляющей силы смеха", – рассказала журналистам Салли Поттер
Роли в фильме исполнили известные британские актеры Тимоти Сполл, Кристин Скотт Томас, Киллиан Мёрфи, Патришия Кларксон, Эмили Мортимер, Брюно Ганц, Черри Джонс.
Фердинанд
В российской версии Фердинанда озвучил актер Юрий Колокольников, сыгравший одну из ролей в знаменитой голливудской саге "Игра престолов". На киностудии в Лос-Анджелесе он осуществил свою заветную мечту.
"Поучаствовать в работе над анимационным фильмом было моей очень давней мечтой. Я так рад, что это, наконец, произошло, и теперь я стал частью мира анимации. Я вообще считаю, что это самая высшая точка в кинематографии, в которой возможно все", — рассказал Колокольников журналистам.