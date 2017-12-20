Кинопремьеры недели: "Джуманджи: Зов джунглей", "Елки новые" и "Фердинанд"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Зрителей в российских кинотеатрах на этой неделе ждут продолжение фильма "Джуманджи" — хита 1995 года, очередные новогодние "Елки" от Тимура Бекмамбетова и Жоры Крыжовникова, интеллектуальная черная комедия "Вечеринка" — участник основного конкурса Берлинале и анимационный фильм про добродушного быка Фердинанда.

Джуманджи: Зов джунглей

Фильм Джейка Кэздана "Джуманджи: Зов джунглей" — продолжение истории, рассказанной в фантастической картине Джо Джонстона "Джуманджи" 1995 года. В оригинале обитатели джунглей проникли в наш мир, а в новой картине герои отправляются в джунгли сами.

Четверо подростков оказываются внутри игры "Джуманджи", только теперь это не настольная, а видеоигра — в духе времени. Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок.

Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя (Дуэйн Джонсон), здоровяк Фридж – в коротышку (Кевин Харт), красавица Беттани – в профессора (Джек Блэк), а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой (Карен Гиллан). Друзьям придется привыкнуть к непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

"Нашей задачей было снять приключенческий экшн в классическом понимании этого слова, причем герои в этом фильме на карту должны были поставить очень многое. И ставки были высокими: ведь в Джуманджи можно погибнуть. Мы знали, что в фильме будет очень много шуток и юмора, но нам также хотелось наполнить его максимально правдоподобными экшн-сценами, чтобы пощекотать зрителям нервы", – цитирует продюсера Мэттью Толмака пресс-служба компании WDSSPR.

На сайте Rotten Tomatoes рейтинг зрительского ожидания фильма составил 93%.

Елки

Продолжение рейтинговой новогодней франшизы "Ёлки Новые" креативным продюсером, сценаристом и режиссером которой в этом году стал Жора Крыжовников ("Горько!") состоит из пяти новелл, которые, как всегда, сюжетно переплетены между собой и связаны общим праздничным настроением.

Действие снова происходит в разных городах России. Над съемками новелл вместе с Крыжовниковым работали режиссеры Дмитрий Киселев ("Время первых"), Александр Карпиловский ("Елки 3") и Алексей Нужный (сериал "Ольга").

К уже полюбившимся героям Ивана Урганта и Сергея Светлакова добавились новые персонажи в исполнении Дмитрия Нагиева, Юлии Александровой, Екатерины Климовой, Елена Яковлева, Сергея Пускепалиса, Андрея Бурковского и Валентины Мазуниной.

"Восемь лет назад, когда начинался проект, это был чистой воды эксперимент. Никто не верил, что подобный формат будет успешным. Жизнь показала, что мы сделали правильный выбор: у зрителей появилась традиция – каждый Новый год ходить на "Ёлки". Впрочем, мы бы не добились успеха, если бы остановились в экспериментах, поисках новых подходов к реализации наших проектов", — рассказал на пресс-конференции продюсер Тимур Бекмамбетов.

На пресс-конференции, посвященной фильму, Крыжовников рассказал, что в одной из новелл в сценах, где Снегурочка ходит по квартирам и поздравляет семьи с праздником, снялись обычные россияне.

"Мы объявили конкурс среди российских семей – у каждой была возможность сыграть тех, к кому в фильме приходит в гости Снегурочка. Надо было отправить нам фото, видео того, как семья справляет Новый год. Было около 500 заявок. В итоге победили четыре семьи – из Ростова-на-Дону, Самары, Тулы и Воронежа", — рассказал режиссер.

Победителей пригласили в Москву и сняли четыре варианта этого сюжета. "Теперь в кинотеатрах Самары, Тулы, Воронежа и Ростова-на-Дону будут показаны именно те "Ёлки новые", где снялись их жители", — отметил Крыжовников.

Вечеринка

Мировая премьера черно-белого британского фильма известного классика авторского кино Салли Поттер ("Человек, который плакал", "Урок танго", "Орландо") состоялась в основной конкурсной программе Берлинского кинофестиваля. Режиссер определила жанр своего фильма, как "трагедию, завернутую в обертку комедии, нечто, что "начинается как праздник, но заканчивается кровью на полу".

По сюжету фильма дома у главных героев Билла и Джэнет собираются старые друзья – посидеть, выпить вина, поделиться новостями. Вечер удался бы на славу, но тут Билл делает заявление, после которого старые друзья готовы вцепиться друг другу в глотку, как в переносном, так и во вполне прямом смысле.

"Вечеринка" изначально задумывалась как фильм, где ограничение во времени и пространстве станет преимуществом. Мы снимали черно-белое кино без спецэффектов и многочисленных локаций, рассказывали историю, используя только простые приемы. Всё как на ладони. Тебе негде спрятаться, когда работаешь с такими базовыми элементами, как персонаж, свет и тьма, голоса и музыка. Мне бесконечно повезло с ансамблем великих актеров, которые не побоялись рискнуть и погрузились в работу с удовольствием и дисциплиной. События в мире всё чаще заставляют нас плакать, поэтому мы трудились ради исцеляющей силы смеха", – рассказала журналистам Салли Поттер

Роли в фильме исполнили известные британские актеры Тимоти Сполл, Кристин Скотт Томас, Киллиан Мёрфи, Патришия Кларксон, Эмили Мортимер, Брюно Ганц, Черри Джонс.

Фердинанд

Анимационный фильм Карлос Салдана "Фердинанд" от кинокомпании 20th Century Fox рассказывает о самом миролюбивом быке Испании, которому нравилось любоваться цветами на лугу, а он был выбран для участия в корриде в Мадриде.

В российской версии Фердинанда озвучил актер Юрий Колокольников, сыгравший одну из ролей в знаменитой голливудской саге "Игра престолов". На киностудии в Лос-Анджелесе он осуществил свою заветную мечту.

"Поучаствовать в работе над анимационным фильмом было моей очень давней мечтой. Я так рад, что это, наконец, произошло, и теперь я стал частью мира анимации. Я вообще считаю, что это самая высшая точка в кинематографии, в которой возможно все", — рассказал Колокольников журналистам.