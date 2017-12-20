"Последний богатырь" и "Ла-ла Лэнд": выбери лучший фильм года

Елена Яковлева в роли Бабы-Яги на съемках фильма Последний богатырь режиссера Дмитрия Дьяченко в Москве

Елена Яковлева в роли Бабы-Яги на съемках фильма Последний богатырь режиссера Дмитрия Дьяченко в Москве

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Зрительские рейтинги лучших фильмов года- 2017 возглавили картины "Аритмия" (реж. Борис Хлебников) и "Ла-Ла Лэнд (реж. Дэмьен Шазелл). К такому выводу пришли аналитики сайта "Кинопоиск", которые составили список популярных российских и зарубежных фильмов, основываясь на оценках пользователей сервиса. Всего в 2017 году в российский кинопрокат вышли 398 лент.

РИА Новости рассказывает о лидерах каждого рейтинга и предлагает проголосовать за картины, которые понравились вам больше всего.

Российское кино

В первой пятерке российских фильмов оказались наиболее обсуждаемые в 2017 "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Также зрители по достоинству оценили и две масштабные космические эпопеи – "Время первых" и "Салют-7".

Зарубежное кино