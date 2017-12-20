Московские музеи могут перейти на грантовую систему поддержки

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Московские музеи могут перейти на грантовую систему финансирования по аналогии с театрами, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
"Музейные сотрудники выразили желание переходить на эту систему. Она более удобная… У самих музейных руководителей есть по этому поводу желание, потому что те возможности, которые эта система дает, они гораздо удобнее постоянного получения справок по каждому, даже незначительному, пункту", — рассказал Кибовский на встрече с журналистами.
Он добавил, что в дальнейшем власти могут подумать и рассмотреть, как лучше реализовать и внедрить данную систему поддержки в столичных музеях.