Московские музеи могут перейти на грантовую систему поддержки

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Московские музеи могут перейти на грантовую систему финансирования по аналогии с театрами, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Грантовая система финансирования будет введена в 2018 году в московских государственных театрах. Она предполагает закрепление за театром определенного объема финансирования. Расчет суммы финансирования будет осуществляться по нормативным принципам. В случае, если театр после применения нормативного подхода получает бюджет с отрицательным значением, принимается решение сохранить бюджетное финансирование на уровне прошлых лет. Творческая составляющая, включающая в себя две трети от общего объема финансирования, будет находиться в полном управлении театров.

"Музейные сотрудники выразили желание переходить на эту систему. Она более удобная… У самих музейных руководителей есть по этому поводу желание, потому что те возможности, которые эта система дает, они гораздо удобнее постоянного получения справок по каждому, даже незначительному, пункту", — рассказал Кибовский на встрече с журналистами.

Он добавил, что в дальнейшем власти могут подумать и рассмотреть, как лучше реализовать и внедрить данную систему поддержки в столичных музеях.