Музей В.И. Чапаева в Чебоксарах реконструируют к 100-летию Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 20 дек — РИА Новости. Музей В.И. Чапаева в Чебоксарах — филиал Чувашского национального музея с экспозицией, посвященной жизни и деятельности В. И. Чапаева и Гражданской войне в России, реконструируют и технически переоснастят в 2018 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального министерства культуры.
В обновленной экспозиции будут представлены уникальные экспонаты времен Первой мировой и гражданских войн, в частности, макеты бронеавтомобиля Изотта-Фраскини "Череп", созданного в единственном экземпляре в 1916 году на Ижорском заводе, 76-миллиметровой полевой скорострельной пушки образца 1902 года — легендарной "трехдюймовки", пулемета системы Максима образца 1910 года. Новые экспонаты, созданные командой специалистов из Санкт-Петербурга, стали частью интерактивной площадки перед зданием музея, сказал собеседник агентства.
"Музей В.И. Чапаева пользуется огромной популярностью, как у жителей, так и у гостей республики. Мы надеемся, что экспонаты дадут музею новый импульс для дальнейшего развития и сделают его еще привлекательнее для туристов", — приводит пресс-служба слова министра культуры Чувашии Константина Яковлева.