Музей В.И. Чапаева в Чебоксарах реконструируют к 100-летию Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 20 дек — РИА Новости. Музей В.И. Чапаева в Чебоксарах — филиал Чувашского национального музея с экспозицией, посвященной жизни и деятельности В. И. Чапаева и Гражданской войне в России, реконструируют и технически переоснастят в 2018 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального министерства культуры.

Первым этапом проекта "Реэкспозиция Музея В.И. Чапаева" стало обновление экспозиции музея на средства гранта главы Чувашской республики Михаила Игнатьева. На втором этапе власти республики отремонтируют здание музея и отреставрируют дом, в котором родился и жил Чапаев. Ремонт будет осуществлен в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2020 году празднования столетия образования Чувашской автономной области.

В обновленной экспозиции будут представлены уникальные экспонаты времен Первой мировой и гражданских войн, в частности, макеты бронеавтомобиля Изотта-Фраскини "Череп", созданного в единственном экземпляре в 1916 году на Ижорском заводе, 76-миллиметровой полевой скорострельной пушки образца 1902 года — легендарной "трехдюймовки", пулемета системы Максима образца 1910 года. Новые экспонаты, созданные командой специалистов из Санкт-Петербурга, стали частью интерактивной площадки перед зданием музея, сказал собеседник агентства.

"Музей В.И. Чапаева пользуется огромной популярностью, как у жителей, так и у гостей республики. Мы надеемся, что экспонаты дадут музею новый импульс для дальнейшего развития и сделают его еще привлекательнее для туристов", — приводит пресс-служба слова министра культуры Чувашии Константина Яковлева.



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