РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Актеры из "Иронии судьбы" прокомментировали переход фильма

03:0820.12.2017
(обновлено: 03:25 20.12.2017)
143636
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!. Архивное фотоКадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!. Архивное фото
© Мосфильм (1975)

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Актеры, снявшиеся в культовой советской комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с Легким паром" прокомментировали отказ Первого канала от трансляции фильма 31 декабря.

Новогодняя инсталляция на церемонии открытия Сочи Казино и Курорт. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Новый год на ТВ: хиты на фоне праздника, "русские хакеры" и ретро-марафон

Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина, одобрил решение Первого канала. "То, что "Иронию судьбы" не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище", — сказал актер в интервью телеканалу "360".

Мягков также выразил мнение, что российскому кинематографу пора предложить зрителям новый новогодний кинохит. Однако, как подчеркнул артист, пока делать это некому. "Это не от поры зависит. Это зависит от таланта режиссера, которого, к несчастью, уже нет", — подчеркнул Мягков.

Барбара Брыльска, исполнившая роль Нади, рассказала, что в Польше "Ирония судьбы" с Новым годом не связана. "У нас тоже не всегда показывают", — отметила актриса.

Валентина Талызина, исполнившая роль Вали, подруги главной героини, отнеслась к новости по-философски. "Ну не покажут — значит, не покажут. Надо было когда-то сделать конец", — отметила актриса.

Актриса Ольга Науменко в фильме Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или с легким паром!
© Фото : Мосфильм (1975)
Свято место опустело: критики объяснили "переход Иронии судьбы"
Критики, в свою очередь, не увидели ничего плохого в переносе показа культовой советской комедии. Зрители смогут насладиться фильмом в любом случае, полагает Тимур Алиев. Киновед Кирилл Разлогов в свою очередь считает такой переход симптомом того, что фильм покидает "святое место". Киновед Кирилл Разлогов назвал попытки других картин конкурировать с классической "Иронией судьбы" безуспешными: по его мнению, место этой картины пыталась занять франшиза "Елки", которая, впрочем, и сейчас не оставляет попыток. В целом, появление другого столь же культового фильма предсказать довольно трудно.

Ранее стало известно, что фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" 31 декабря покажет не Первый канал, а "Россия-1". Это связано с ротацией прав на "золотой фонд" Мосфильма, сообщили РИА Новости представители телеканалов. Тем не менее, любители жанра комедии положений смогут посмотреть картину "Ирония судьбы. Продолжение" с участием Сергея Безрукова, Елизаветы Боярской, Константина Хабенского, Андрея Мягкова, Юрия Яковлева, Барбары Брыльска и других знакомых миллионам россиян актеров.

Какой вы герой новогоднего фильма (new)
© Инфографика
Какой вы герой новогоднего фильма
Комментировать
Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
voin_bk
"Тем не менее, любители жанра комедии положений смогут посмотреть картину "Ирония судьбы. Продолжение" с участием Сергея Безрукова, Елизаветы Боярской, Константина Хабенского, Андрея Мягкова, Юрия Яковлева, Барбары Брыльска и других знакомых миллионам россиян актеров." - простите, это вот вы вот это современное жерьмо сравниваете с хорошим советским кино?
03:50
20.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена