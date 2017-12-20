МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Актеры, снявшиеся в культовой советской комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с Легким паром" прокомментировали отказ Первого канала от трансляции фильма 31 декабря.

Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина, одобрил решение Первого канала. "То, что "Иронию судьбы" не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище", — сказал актер в интервью телеканалу "360".

Мягков также выразил мнение, что российскому кинематографу пора предложить зрителям новый новогодний кинохит. Однако, как подчеркнул артист, пока делать это некому. "Это не от поры зависит. Это зависит от таланта режиссера, которого, к несчастью, уже нет", — подчеркнул Мягков.

Барбара Брыльска, исполнившая роль Нади, рассказала, что в Польше "Ирония судьбы" с Новым годом не связана. "У нас тоже не всегда показывают", — отметила актриса.

Валентина Талызина, исполнившая роль Вали, подруги главной героини, отнеслась к новости по-философски. "Ну не покажут — значит, не покажут. Надо было когда-то сделать конец", — отметила актриса.

Критики, в свою очередь, не увидели ничего плохого в переносе показа культовой советской комедии. Зрители смогут насладиться фильмом в любом случае, полагает Тимур Алиев. Киновед Кирилл Разлогов в свою очередь считает такой переход симптомом того, что фильм покидает "святое место". Киновед Кирилл Разлогов назвал попытки других картин конкурировать с классической "Иронией судьбы" безуспешными: по его мнению, место этой картины пыталась занять франшиза "Елки", которая, впрочем, и сейчас не оставляет попыток. В целом, появление другого столь же культового фильма предсказать довольно трудно.

Ранее стало известно, что фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" 31 декабря покажет не Первый канал, а "Россия-1". Это связано с ротацией прав на "золотой фонд" Мосфильма, сообщили РИА Новости представители телеканалов. Тем не менее, любители жанра комедии положений смогут посмотреть картину "Ирония судьбы. Продолжение" с участием Сергея Безрукова, Елизаветы Боярской, Константина Хабенского, Андрея Мягкова, Юрия Яковлева, Барбары Брыльска и других знакомых миллионам россиян актеров.