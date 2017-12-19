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Культура

С Марса на Луну: писатель Энди Вейер рассказал о новом романе "Артемида"

17:4319.12.2017
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© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийФотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС. Архивное фотоФотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Валерия Высокосова. Создатель успешной научно-фантастической робинзонады "Марсианин" Энди Вейер поселил героев своего нового романа "Артемида" на Луне. Накануне выхода его книги на русском языке автор рассказал РИА Новости, почему его герои "переехали" на другую планету, кто возьмется за экранизацию книги и что для него значит быть настоящим писателем.

Более пяти лет назад пользователи интернета впервые познакомились с астронавтом Марком Уотни, главным героем романа "Марсианин", который по несчастливой случайности оказался в полном одиночестве на поверхности красной планеты. Его создатель, американец Энди Вейер, публиковал главы произведения в свободном доступе на своем сайте, и успел обзавестись приличным числом фанатов. Он выложил книгу на "Амазоне", мгновенно попав в список бестселлеров, прежде чем традиционные издательства проявили к нему интерес.

На сегодняшний день автор выпустил уже вторую книгу: действие "Артемиды" разворачивается в далеком будущем на Луне, а главной героиней становится девушка, которая ради исполнения своей мечты идет на серьезный риск.

Есть ли жизнь на Луне?

Книги. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com
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Первый роман Энди Вейера часто определяли как научно-фантастическую робинзонаду: астронавту Марку Уотни пришлось на протяжении долгого времени выживать в одиночестве на Марсе. В лучших традициях жанра, сюжет не отличался особой динамикой, сосредоточившись на повседневных заботах и мыслях героя. "Артемида" напротив, с первых страниц погружает читателя в динамичное повествование, при этом автор не считает, что два его произведения сильно разнятся.

"Я бы не сказал, что "Артемида" серьезно отличается от "Марсианина". Обе книги о героях, которые решают стоящие перед собой проблемы с помощью смекалки и достижений науки. В "Артемиде" меня заинтересовало, как построить колонию на Луне. Зачем она вообще нужна, зачем кому-то жить на Луне, как сделать колонию самодостаточной, где брать ресурсы, что будут есть колонисты? Когда я решил все эти вопросы, я стал думать над историей. Это тоже было непросто", — рассказал Вейер. Он признался, что сюжет не клеился, и первые два варианта пришлось отбросить как довольно слабые.

По словам автора, он очень полюбил мир Артемиды — такое название он дал единственному городу на Луне, довольно популярному туристическому направлению для землян, — поэтому в ближайшее время не хочет переселять героев куда-либо еще. "Я планирую остановиться на колонизации Луны", — подчеркнул Вейер.

После выхода своего дебютного романа "Марсианин" писатель неоднократно признавался, что испытывал волнение перед тем, как публиковать новое произведение.

"Повторить успех "Марсианина" почти нереально. Я на это и не надеялся. Поэтому реакция на "Артемиду" меня вполне устраивает. Естественно, ее приняли не так хорошо, как "Марсианина", но в целом неплохо. Успех "Марсианина" меня разбаловал, пора, наконец, привыкать к тому, что значит быть настоящим писателем", — сказал автор.

"Артемида" в кино

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Многие читатели и зрители узнали об успешном дебюте Энди Вейера благодаря голливудской экранизации "Марсианина": режиссерское кресло занял создатель культовой франшизы "Чужой" и научно-фантастического триллера "Бегущий по лезвию" Ридли Скотт, а главную роль в картине исполнил Мэтт Деймон. Фильм получил высокую оценку критиков, а также был отмечен двумя статуэтками престижной премии "Золотой глобус" и семью номинациями на "Оскар".

"Артемида" также появится на большом экране: ее экранизацией займется режиссерский дуэт Фила Лорда и Криса Миллера, создателей комедии "Мачо и ботан". Энди Вейер рассказал, что никоим образом не будет вмешиваться в съемки, а лишь терпеливо ждать, как и остальные зрители.

"Я очень надеюсь, что "Артемида" повторит успех "Марсианина". Мне нравятся Фил Лорд и Крис Миллер, и я с нетерпением жду возможности увидеть, что у них получилось. У меня нет никакого права голоса касательно выбора актеров, так что я могу только надеяться, что они подберут подходящую актрису на роль девушки арабского происхождения (главной героини — ред.)", — пояснил автор.

При этом он высоко оценил значение экранизаций для его произведений.

"Я об этом не задумывался, но вообще экранизации – это прекрасно. Они позволяют моим историям дотянуться до миллионов людей, которые в противном случае никогда бы их не прочли. А знали бы вы, как сильно они подстегивают продажи книг!" — заключил автор.

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