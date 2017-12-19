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Культура

Российские мультики и кино предложат Саудовской Аравии, заявили в РЭЦ

16:3019.12.2017
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© РИА Новости / Артем ЖитеневКино. Архивное фотоКино. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев

ЭР-РИЯД, 19 дек — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) детально проработает с партнерами из Саудовской Аравии возможность экспорта российской медиа-продукции, готов привезти мультфильмы, сериалы и кино, сообщил РИА Новости директор по международному продвижению торговли группы РЭЦ Михаил Мамонов.

Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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РЭЦ готов предложить Саудовской Аравии российскую IT-продукцию
Накануне в Эр-Рияде прошла бизнес-миссия российских компаний АПК. Еще целый ряд деловых визитов из РФ планируется на начало 2018 года.

Кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены в начале 1980-х годов. Граждане этой страны в основном ездили смотреть кино в соседний Бахрейн. Однако совсем недавно Генеральная комиссия по аудиовизуальным медиа начала выдавать лицензии кинотеатрам, первые из них откроются в марте 2018 года. Как ожидается, к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы для широкой публики на более чем 2 тысячах экранов.

Программа развития Саудовской Аравии до 2030 года предусматривает серьезный рост развлекательного сегмента, что вынудит королевство отказаться от крайне консервативной политики раздельного существования мужчин и женщин. Впервые за много лет в этом году в королевстве прошли концерты известных арабских и международных поп-звезд.

"Если Саудовская Аравия будет готова отработать с нами в двустороннем формате такую отдельную бизнес-миссию, то мы привезем им и анимационный контент, и сериальный метр, и метр кинотеатров", — отметил Мамонов.

Он пояснил, что такой визит требует детальной проработки.

"Наши компании не такие мощные, как Pixar или Disney, они вынуждены очень привередливо расходовать ресурсы. То есть когда они едут на международную выставку, они понимают аудиторию и знают, чего можно ожидать. Когда они едут на двустороннюю бизнес-миссию, они полностью зависят от партнеров, у них нет возможности захеджироваться, рассмотреть сразу несколько партнеров", — подчеркнул Мамонов.

"Поэтому задача РЭЦ — детально проработать с саудовскими партнерами потенциальный рынок. Но нам это интересно. Медиа-контент экспортировать интересно", — отметил собеседник агентства.

Опыт медийного экспорта

Кадр из мультфильма Маша и Медведь. Архивное фото
© Анимационная студия «Анимаккорд»
В РЭЦ рассказали о конкурентоспособности российских мультфильмов
РЭЦ уже подписал меморандум с "Союзмультфильмом", соглашение с Ассоциацией анимационного кино. Русские мультики интересны иностранной аудитории хорошей советской школой, кроме того, в России еще жива школа рисованных мультфильмов, отмечал Мамонов в интервью РИА Новости.

Например, "Маша и медведь" входит в топ-5 анимационных брендов в мире. Этот мультфильм очень популярен в Китае и на Ближнем Востоке. Ранее глава РЭЦ Петр Фрадков объяснял РИА Новости популярность мультфильма тем, что "у Маши очень правильный платочек". "Это совершенно другая логика", добавлял он.

РЭЦ не ограничился продвижением только российских мультиков и повез в Канны "Троцкого" и "Хождение по мукам". По словам Мамонова, интерес был огромным. "Все это прошло под названием "Russian digital revolution". Мы сделали акцент на игре слов: с одной стороны, в этом году мы отмечаем 100-летие революции, с другой — подчеркиваем качественный прорыв в контенте, в историях подачи наших производителей", — рассказывал он в интервью РИА Новости.

РЭЦ намерен увеличить в следующем году число таких выставок.

Кроме того, РЭЦ намерен изучить и поработать с площадкой Netflix для продвижения на ней отечественного медиа-контента.

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