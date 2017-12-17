В Каталонии пройдет выступление театра балета Бориса Эйфмана

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана выступит с гастролями в Испании, которые продлятся с 17 по 23 декабря, сообщили в пресс-службе театра.

Выступления российской труппы пройдут в двух испанских городах — Памплоне и Барселоне. Столицу Каталонии театр посетит впервые. В обоих городах будет представлен знаменитый балет Эйфмана "Анна Каренина".

Гастрольный тур театра балета Бориса Эйфмана в Испании начнется в Памплоне. Здесь питерская труппа даст единственное представление спектакля "Анна Каренина", созданного Борисом Эйфманов по мотивам одноименного романа Льва Толстого. Двадцатого декабря начнутся выступления в Барселоне. В этом городе театр Эйфмана даст пять представлений балета "Анна Каренина". В заключительный день гастролей, 23 декабря, спектакль будет сыгран дважды.

В Барселоне театр Эйфмана примет прославленный театр Лисео — одна из наиболее престижных сценических площадок Испании, на которой выступали великие Анна Павлова, Вацлав Нижинский. Располагая зрительным залом на 2 тысячи 292 места, он является вторым по величине европейским оперным театром и уступает лишь миланскому Ла Скала.

Показы балета "Анна Каренина" в столице Каталонии пройдут в сопровождении симфонического оркестра театра Лисео. За пульт встанет известный нидерландский дирижер Конрад ван Альфен.

Балет "Анна Каренина" поставлен Эйфманом на музыку Чайковского (премьера в 2005 году). Это один из наиболее востребованных спектаклей в репертуаре театра. На протяжении 12 лет спектакль с успехом был показан в Америке, Австралии, Великобритании, Германии, Голландии, Франции, Китае и других странах.

Предыдущие гастроли театра балета Эйфмана в Испании прошли летом 2016 год. Тогда труппа выступила в Мадриде, Бильбао, Вальядолиде и других городах, где был показан балет "Роден, ее вечный идол".