В музее "Новый Иерусалим" откроется выставка печатной графики Пикассо

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Тринадцать изданий с образцами графических работ известного испанского художника Пабло Пикассо будут представлены на выставке "Художник и книга", которая откроется в воскресенье в подмосковном музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим", сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина.

Экспозиция, которая составлена из образцов собрания ГМИИ имени Пушкина, а также частных коллекций Георгия Генса и Бориса Фридмана, обращается к печатной графике выдающегося художника XX века, выполненной в технике livre d'artiste — особого типа изданий литературного текста с оригинальными печатными иллюстрациями.

"Российскому зрителю впервые будут представлены работы Пабло Пикассо в этом жанре периода с 1919 по 1969 годы. Экспозиция выставки составлена таким образом, чтобы из множества работ Пикассо в жанре livre d'artiste показать наиболее характерную для художника графику. Тринадцать изданий, представленных на выставке, включают в себя офорты, литографии и ксилографии художника, выполненные им в различной стилистике", — говорится в сообщении пресс-службы.

Гости выставки увидят уникальные иллюстрации Пикассо к античной комедии Аристофана "Лисистрата", сюрреалистические работы в издании "Возраст Солнца" Роберта Роде, серию офортов к "Шести фантастическим сказкам" Мориса Тоски, а также издания текстов французского писателя Жана Кокто с авторскими литографиями.

Выставка, куратором которой выступил коллекционер Борис Фридман, продлится в "Новом Иерусалиме" до 17 марта 2018 года.