Стало известно, когда Олега Табакова выпишут из больницы

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олега Табакова выпишут из больницы не раньше чем через месяц, сообщает Пятый канал.
Табакова навещают родственники и коллеги: в частности, проведать актера пришли актер Владимир Машков, сын Павел и младшая дочка Маша.
В конце ноября стало известно, что 82-летнего Олега Табакова госпитализировали в отделение реанимации. В понедельник представитель МХТ им. Чехова рассказал РИА Новости, что артист "пока остается в больнице и продолжает лечение".