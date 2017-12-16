Стало известно, когда Олега Табакова выпишут из больницы

Олег Табакова в роли Евгения Дорна в сцене из спектакля Чайка в постановке Константина Богомолова в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова

Олег Табакова в роли Евгения Дорна в сцене из спектакля Чайка в постановке Константина Богомолова в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олега Табакова выпишут из больницы не раньше чем через месяц, сообщает Пятый канал.

Олег Табаков находится в сознании. Медики оценивают состояние артиста как стабильное и в ближайшее время планируют перевести его из реанимации в обычную палату.

Табакова навещают родственники и коллеги: в частности, проведать актера пришли актер Владимир Машков, сын Павел и младшая дочка Маша.

В конце ноября стало известно, что 82-летнего Олега Табакова госпитализировали в отделение реанимации. В понедельник представитель МХТ им. Чехова рассказал РИА Новости, что артист "пока остается в больнице и продолжает лечение".