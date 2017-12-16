Трамп в новой серии "Симпсонов" дал взятку спецпрокурору Мюллеру

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Известный американский мультсериал "Симпсоны" выпустил короткометражный эпизод, в котором президент США Дональд Трамп предлагает взятку спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему так называемое "расследование по России".

Эпизод в четверг был опубликован в микроблоге Twitter мультсериала. На видео генпрокурор Джефф Сешнс привозит Роберта Мюллера в отель Trump International в Вашингтоне. Они входят в комнату, на двери которой написано "Русские здесь желанные гости", в которой их ждет Трамп.

Далее Дональд Трамп предлагает Мюллеру взятку в размере 750 миллионов долларов и говорит: "Я даю лучшие взятки, все так говорят — самые лучшие! Так говорят все". Мюллер отказывается от взятки и покидает комнату.

Эпизод мультсериала "Симпсоны" 2000 года под названием Bart to the Future "предсказал", что однажды президентом США станет Дональд Трамп. Героиня Лиза Симпсон, ставшая новым американским президентом, говорит на инаугурации: "Как вы знаете, мы унаследовали большой бюджетный дефицит от президента Трампа". Кроме того, один из эпизодов "Симпсонов" более чем 19 лет назад "предсказал" сделку конгломерата Walt Disney Company и компании 21st Century Fox.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что личные адвокаты президента США Дональда Трампа встретятся со спецпрокурором Робертом Мюллером на следующей неделе.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.