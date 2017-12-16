Медведев поздравил Родиона Щедрина с 85-летием

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил композитора, пианиста, педагога, лауреата государственных премий СССР и России Родиона Щедрина с 85-летием и назвал его произведения шедеврами, телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Ваши произведения стали настоящими шедеврами. Они звучат в исполнении известных музыкантов и коллективов, украшают лучшие оперные сцены, фестивали, концерты. Ваша великая музыка для великой Майи Плисецкой — это ещё и история любви композитора и балерины", – говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что в каждом сочинении Щедрина заключены искренность, русская душа, экспрессия и очарование. По его словам, уникальная способность композитора работать в самых разных жанрах, его редкий дар и смелость фантазии воплотились в замечательные оперы, симфонии и хоровые произведения.

Щедрин является автором семи опер, пяти балетов, трех симфоний.