Назван самый "доходный" голливудский актер

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Forbes составил список актеров Голливуда, которые приносят киностудиям наибольшую прибыль. Рейтинг опубликован на сайте журнала.
На втором месте рейтинга оказалась Эмма Уотсон. Прокат последних трех фильмов с ее участием, среди которых мюзикл "Красавица и Чудовище", принес студиям порядка 70 долларов с каждого доллара, заплаченного актрисе.
Также в тройку самых прибыльных звезд кинематографа попала американка Скарлетт Йоханссон, чей показатель "окупаемости" находится на уровне 1 к 66. Самыми успешными фильмами для нее стали "Мстители: Эра Альтрона" и "Первый мститель: Противостояние".
При составлении рейтинга Forbes учитывал картины, вышедшие до 1 июня 2017 года.
Накануне издание опубликовало список самых переоцененных актеров года. Первое место в нем занял Марк Уолберг.