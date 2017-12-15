В Москве объявили лауреатов Премии Кандинского

На выставке работ номинантов Премии Кандинского в Центральном доме художника. Архивное фото

На выставке работ номинантов Премии Кандинского в Центральном доме художника. Архивное фото

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Объявлены лауреаты Премии Кандинского, церемония награждения прошла в столичном кинотеатре "Ударник" в пятницу, сообщила пресс-служба премии.

В номинации "Проект года", победитель которой получил премию в 1,8 миллиона рублей, жюри отметило "Группировку ЗИП" с проектом "Остановка "ДК ЗИП". В созданную в 2009 году в Краснодаре художественную группу входят художники Эльдар Ганеев, Евгений Римкевич, братья Василий и Степан Субботины

В номинации "Молодой художник. Проект года" приз и 450 тысяч рублей получила художница из Москвы Александра Пирогова за видео-перформанс Mono.

В номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" жюри отметило сборник эссе и статей Александра Боровского "Как-то раз Зевксис с Паррасием…", автор также получил 450 тысяч рублей.

Премия Кандинского — российская ежегодная национальная премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году международным культурным фондом Breus Foundation. Общий призовой фонд Премии превышает 3 миллиона рублей.