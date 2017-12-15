Звезды проекта "Голос.Дети" сыграют в мюзикле "Затерянный мир"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Звезды проекта "Голос.Дети" Алиса Кожикина и Ивайло Филиппов исполнят главные роли в новогоднем мюзикле "Затерянный мир" с участием морских животных и артистов цирка; спектакли пройдут с 15 декабря по 14 января в одном из крупнейших океанариумов Европы — "Москвариум" на ВДНХ, сообщает пресс-служба "Москвариума".

По сюжету мюзикла брат с сестрой, дети отважного капитана, решают разыскать отца, пропавшего много лет назад. Его надо успеть спасти до новогоднего боя курантов, чтобы семья смогла встретить праздник вместе.

"Преодолеть все трудности героям помогут верные друзья — морские львы, игривые дельфины, обаятельные моржи, загадочная белуха и три красавицы-косатки. "Королевы океана" — косатки Нарния, Норд и Джульетта порадуют зрителей новой шоу-программой с феноменальными акробатическими элементами", — сообщили в "Москвариуме".

Шоу готовит более 100 профессионалов, которые обеспечивают свет, звук, спецэффекты и слаженную работу артистов. "Музыкальные хиты, потрясающие декорации и костюмы, 5D эффекты и видеопроекции, интерактивная программа для зрителей — все это подарит ощущение полного погружения в волшебную атмосферу новогодней сказки", — добавили в пресс-службе.