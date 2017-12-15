Звезды проекта "Голос.Дети" сыграют в мюзикле "Затерянный мир"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Звезды проекта "Голос.Дети" Алиса Кожикина и Ивайло Филиппов исполнят главные роли в новогоднем мюзикле "Затерянный мир" с участием морских животных и артистов цирка; спектакли пройдут с 15 декабря по 14 января в одном из крупнейших океанариумов Европы — "Москвариум" на ВДНХ, сообщает пресс-служба "Москвариума".
"Преодолеть все трудности героям помогут верные друзья — морские львы, игривые дельфины, обаятельные моржи, загадочная белуха и три красавицы-косатки. "Королевы океана" — косатки Нарния, Норд и Джульетта порадуют зрителей новой шоу-программой с феноменальными акробатическими элементами", — сообщили в "Москвариуме".
Шоу готовит более 100 профессионалов, которые обеспечивают свет, звук, спецэффекты и слаженную работу артистов. "Музыкальные хиты, потрясающие декорации и костюмы, 5D эффекты и видеопроекции, интерактивная программа для зрителей — все это подарит ощущение полного погружения в волшебную атмосферу новогодней сказки", — добавили в пресс-службе.