Гэри Олдман отравился на съемках фильма о Черчилле

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Британский актер Гэри Олдман заявил, что в ходе съемок фильма "Темные времена" — байопика о премьере Великобритании Уинстоне Черчилле — он получил "серьезное никотиновое отравление", выкурив более 400 сигар общей стоимостью 20 тысяч долларов.

"Я получил серьезное никотиновое отравление… Вам дают сигару, которая выкурена на три четверти, и потом вы ее прикуриваете, затем после пары затяжек она затухает, и заведующий реквизитом заменяет ее на новую сигару — мы делали 10-12 затяжек за сцену", — рассказал актер в интервью Hollywood Reporter

По данным издания, всего за 48 дней съемок бюджет составил 30 миллионов долларов, из которых 20 тысяч были потрачены на сигары.

Тем не менее, сам актер считает, что отравление стало небольшой жертвой. "Это Уинстон Черчилль. Не может быть Уинстона Черчилля без сигары", — отметил Олдман.

Гэри Олдман — британский актер, кинорежиссер, музыкант и продюсер. Лауреат двух премий BAFTA и номинант на "Оскар" за фильм "Шпион, выйди вон!". Премьера фильма "Темные времена" режиссера Джо Райта в России назначена на 18 января.