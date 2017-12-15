Гэри Олдман отравился на съемках фильма о Черчилле

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Британский актер Гэри Олдман заявил, что в ходе съемок фильма "Темные времена" — байопика о премьере Великобритании Уинстоне Черчилле — он получил "серьезное никотиновое отравление", выкурив более 400 сигар общей стоимостью 20 тысяч долларов.
По данным издания, всего за 48 дней съемок бюджет составил 30 миллионов долларов, из которых 20 тысяч были потрачены на сигары.
Тем не менее, сам актер считает, что отравление стало небольшой жертвой. "Это Уинстон Черчилль. Не может быть Уинстона Черчилля без сигары", — отметил Олдман.
Гэри Олдман — британский актер, кинорежиссер, музыкант и продюсер. Лауреат двух премий BAFTA и номинант на "Оскар" за фильм "Шпион, выйди вон!". Премьера фильма "Темные времена" режиссера Джо Райта в России назначена на 18 января.