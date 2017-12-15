Выходные в Москве: выставка Techne, артхаус в кино и концерт "Ленинграда"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Выставка Techne, посвященная технологическим практикам в современном искусстве, концерты "Ленинграда" и "Танцев минус", театральный сериал в иммерсивном формате "Дом 19|07" и фестиваль артхаусного кино пройдут в выходные в Москве.

Выставки

Государственный центр современного искусства представляет выставку "TECHNE. Пролог" в рамках одноименной платформы, посвященной инновационным и технологическим практикам в современном искусстве. Во времена античности слово "техне" (τέχνη) использовалось в отношении произведений искусства, которые создавались с помощью различных инструментов. Платформа Techne представляет собой экскурс в историю развития отношений современного художника с новыми медиа, новыми изобразительными средствами технологического свойства. Это многолетняя программа выставочных, просветительских и перформативных проектов, каждый из которых будет наиболее подробно знакомить зрителя с различными направлениями технологического искусства.

В этом году проект рассказывает о генеративном искусстве. Куратор выставочной платформы — Наталья Фукс, со-куратор — Антонио Джеуза. Выставка, открывающая проект, вводит зрителя в контекст технологического искусства и представляет экспозицию исторических графических работ, арт-объектов и видеоинсталляций знаковых российских и иностранных авторов. Среди них — пионер советского медиаискусства, создатель легендарного НИИ "Прометей" Булат Галеев; видеохудожник, основоположник видеоарта Нам Джун Пайк; японский аудиовизуальный гений Риочи Курокава; всемирно известный своими роботическими и звуковыми инсталляциями медиахудожник Дмитрий Морозов; создающий генеративные видео канадец Джереми Бэйли; концептуалист, размышляющий о будущем, Дмитрий Пригов.

Концерты

В субботу пройдет концерт группы "Ленинград". Летом они уже приезжали в Москву, чтобы выступить на стадионе "Открытие Арена" в честь своего двадцатилетнего юбилея, а теперь замахнулись на "Олимпийский".

"К юбилею "Ленинград" накопил неправдоподобное количество хитов и окончательно вырвался за пределы любого из жанров: его командор Сергей Шнуров ведет ток-шоу для пенсионерок и озвучивает программу для детей, заводит сектора футбольных фанатов и поднимает на ноги самые консервативные корпоративы", — подчеркивают организаторы.

Также в этот день в клубе "Шестнадцать тонн" пройдет концерт группы "Танцы минус". В 2014 году у группы вышел альбом "Холодно", а в марте 2017-го свет увидел трехтрековый EP "Три".

"Это по-прежнему стильная и взрослая гитарная музыка, которой многим не хватает. Это все тот же харизматичный Вячеслав Петкун, с пол-оборота заводящий толпу. Это все еще крайне энергоемкие концерты, когда песни поются хором, а слова их знают все присутствующие в зале", — подчеркивают в клубе.

Театр

В усадьбе Поливанова в центре Москвы пройдет премьера первого в России театрального сериала в иммерсивном формате "Дом 19|07". Примечательно само место проведения спектакля. Усадьба Поливанова – старинный особняк в самом центре столицы, памятник архитектуры начала XIX века, один из редких образцов деревянного ампира. Построенный в 1812 году архитектором А.Г. Григорьевым, он пережил два пожара и долгое время находился в аварийном состоянии. После реставрации пространство особняка впервые будет открыто для широкой публики.

В названии постановки заложен своеобразный шифр. Действие первого сезона театрального сериала происходит в России в 1907 году. Все показы будут начинаться в 19:07 — 19 спектаклей каждый месяц на протяжении семи месяцев. Дом является местом событий и хранителем тайн его героев. Мистическая история о любви и страсти, мести и предательстве объединит восемь героев дома и 51 зрителя. Действие, происходящее в начале прошлого столетия, загадочным образом переплетается с современностью. Исторические интерьеры и современные технологии заставят каждого поверить в происходящее и стать частью необъяснимых событий.

Кино

В Центре документального кино и музее современного искусства "Гараж" проходит кинофестиваль американского артхауса 2A17: American arthouse film festival. Зрители смогут увидеть новый документальный фильм живого классика Фредерика Уайзмана из программы Венецианского кинофестиваля "Экслибрис. Нью-Йоркская публичная библиотека"; драму Элайзы Хиттман "Пляжные крысы", получившую приз за лучшую режиссуру на фестивале "Сандэнс"; фестивальный хит "Счастливчик", где вместе с Дэвидом Линчем свою предпоследнюю роль сыграл великий Гарри Дин Стэнтон.

© Cinereach (2017) Кадр из фильма "Пляжные крысы" © Cinereach (2017) Кадр из фильма "Пляжные крысы"

В кино идет комедия Кириллла Плетнева "Жги!" с Викторией Исаковой и Ингой Оболдиной. Надсмотрщице в женской колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, приняв участие в главном песенном шоу страны. Однако сильного голоса для этого недостаточно. Через множество комичных ситуаций и череду драматических событий героине предстоит заново найти себя. А единственным человеком, способным ей в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в прошлом певица.