"Симпсоны" предсказали сделку Disney и Fox почти 20 лет назад

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Один из эпизодов известного американского мультсериала "Симпсоны" более чем 19 лет назад "предсказал" сделку конгломерата Walt Disney Company и компании 21st Century Fox.

Конгломерат Walt Disney Company в четверг заключил сделку с американским медиамагнатом Рупертом Мердоком на покупку большей части его активов в компании 21st Century Fox на 52,4 миллиарда долларов. В распоряжении Disney перейдет киностудия 20th Century Fox, продакшн-компания телеканала Fox, кабельные сети FX и National Geographic, а также доля компании Fox в британской Sky – 39% и контрольный пакет акций потокового сервиса Hulu.

В эпизоде "Симпсонов" под названием When You Dish Upon A Star, который впервые вышел на экраны 8 ноября 1998 года, Гомер Симпсон встречается с актерами Алеком Болдуином и Ким Бейсингер. В конце эпизода можно заметить вывеску на здании с надписью: "20th Century Fox, подразделение Walt Disney Co".

Американские СМИ отмечают, что герои сериала "Симпсоны" не в первый раз "предвидят" важные американские новости. Так, эпизод 2000 года под названием Bart to the Future "предсказал", что однажды президентом США станет Дональд Трамп. Героиня Лиза Симпсон, ставшая новым американским президентом, говорит на инаугурации: "Как вы знаете, мы унаследовали большой бюджетный дефицит от президента Трампа".

The Walt Disney Company основана в октябре 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия, в настоящее время является одной из крупнейших голливудских студий. Владеет рядом тематических парков и аквапарков, а также сетями телерадиовещания. Штаб-квартира находится в городе Бербанк, штат Калифорния.