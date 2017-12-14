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Культура

В чем Сила, Люк? Чего ждать фанатам от нового эпизода "Звездных войн"

08:0014.12.2017
(обновлено: 08:13 14.12.2017)
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© Lucasfilm (2017)Кадр из фильма Звездные Войны: Последние джедаиКадр из фильма Звездные Войны: Последние джедаи
© Lucasfilm (2017)

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Анна Михайлова. Возвращение легенды — в российский прокат выходит восьмой эпизод культовой саги "Звездные войны. Последние джедаи". Продолжение фильма "Пробуждение Силы" выпущено к 40-летней годовщине премьеры четвертой части космической эпопеи — "Новая надежда". После прошлогоднего спин-оффа "Изгой-один", который пришелся по душе далеко не всем фанатам оригинальной серии, киностудия Disney обещала возвращение к истокам вселенной Джорджа Лукаса. Корреспондент РИА Новости уже посмотрела "Последних джедаев" и узнала, чего ждать поклонникам от нового эпизода.

Время джедаев прошло?

© Lucasfilm (2017)Кадр из фильма "Звездные Войны: Последние джедаи"
© Lucasfilm (2017)
Кадр из фильма "Звездные Войны: Последние джедаи"

Премьера "Звездных войн" — событие без преувеличения мировое, на него собираются все: от преданных поклонников, готовых ночевать в очереди у кинотеатра, до членов британской королевской семьи. Пожалуй, в западном кинематографе до сих пор нет фантастической саги, которая могла бы сравниться по популярности и размаху с детищем Джорджа Лукаса. Несмотря на то что в Соединенных Штатах фильм выйдет на день позже российской премьеры, на сайте Rotten Tomatoes "Последние джедаи" уже получили высокую оценку критиков — 93 процента из 100.

Фильм действительно сделан в лучших традициях эпизодов сорокалетней давности. Присутствует весь "джентльменский набор", который заставит фанатов "Звездных войн" не раз за 152 минуты одобрительно хлопать в ладоши: несгибаемая генерал Лея Органа и ее легендарный брат Люк Скайуокер, магистр Йода и вуки Чубакка, дроиды R2-D2 и C-3PO, зрелищные сцены космических боев и ожесточенные схватки на лазерных мечах, душевный юмор и, конечно, извечное противостояние добра и зла в лице Первого Ордена и бойцов Сопротивления. Добавьте сюда безупречное визуальное воплощение и современные спецэффекты — казалось бы, фанатов ждет идеальный подарок.

© Lucasfilm (2017)Кадр из фильма "Звездные Войны: Последние джедаи"
© Lucasfilm (2017)
Кадр из фильма "Звездные Войны: Последние джедаи"

Тем не менее перед киностудией Disney, пять лет назад выкупившей права на легендарную франшизу у отца саги — Джорджа Лукаса, стояла непростая задача: смахнуть со "Звездных войн" налет ностальгии и омолодить целевую аудиторию. По данным последних исследований, средний возраст поклонника (в основном это мужчины) Star Wars — от 25 до 34 лет, более юные зрители выросли на экранизациях многочисленных супергеройских комиксов вселенных Marvel и DC.

Снять новую историю с любимыми персонажами, не разочаровав старую гвардию фанатов, задача сама по себе рискованная. При этом отношение к киносаге в Голливуде настолько трепетное и почтительное, что режиссерам каждого нового эпизода практически не остается пространства для экспериментов. Автор "Последних джедаев" Райан Джонсон взял на себя двойной груз, выступив еще и сценаристом (правда, все же под надзором Джорджа Лукаса).

Люк и Лея

© Lucasfilm (2017)Кадр из фильма "Звездные Войны: Последние джедаи"
© Lucasfilm (2017)
Кадр из фильма "Звездные Войны: Последние джедаи"

Будучи ярым обожателем звездной саги, он явно пытался переосмыслить моменты, которые, очевидно, смущали его в предыдущих эпизодах: как джедаи допустили возвышение Дарта Сидиуса, переход на Темную сторону Энакина Скайуокера и гибель Ордена? Резонером Джонсон делает магистра-джедая Люка Скайуокера (Марк Хэмилл). Из легенды оригинальной серии он превратился в потрепанного жизнью, разуверившегося в себе и в самом звании джедая отшельника. Разочаровывает Люк и юную Рэй (Дейзи Ридли), которая пришла к нему с надеждой на помощь, и зрителей. Режиссер реабилитирует героя лишь в финале.

Символично, что этот фильм стал последним для бессменной исполнительницы роли Леи Органы — Кэрри Фишер. Актриса скончалась из-за остановки сердца в декабре 2016 года, не успев приступить к съемкам предстоящих частей саги — девятого эпизода и спин-оффа о Хане Соло. Но в "Последних джедаях" именно Лея — одна из немногих устоявших оплотов надежды. В противовес своему сдавшемуся брату и перешедшему на Темную сторону сыну.

© Lucasfilm (2017)Кадр из фильма "Звездные Войны: Последние джедаи"
© Lucasfilm (2017)
Кадр из фильма "Звездные Войны: Последние джедаи"

Джонсон расшатывает строгие каноны жанра космосаги на уровне сценария, при этом аккумулируя лучшее, что было в предыдущих эпизодах. Его авторский взгляд прорывается через наслоения штампов и навязанных правил, но не всегда удачно. Размышления о природе Силы, несостоятельности джедаев, оружейном бизнесе иногда выглядят не совсем уместными, искусственно внедренными элементами, которые отнимают экранное время у основной сюжетной линии.

Среди проходных сцен и героев выделяется персонаж Бенисио Дель Торо — вор и взломщик, который пытается открыть прекраснодушным борцам Сопротивления глаза на то, как плохо быть винтиком в системе, — независимо от того, за что они борются. Однако, выполнив данную режиссером миссию и предав мятежников, этот "бродячий философ" исчезает с экрана.

Старая надежда, новый враг

© Lucasfilm (2017)Кадр из фильма "Звездные Войны: Последние джедаи"
© Lucasfilm (2017)
Кадр из фильма "Звездные Войны: Последние джедаи"

Пафосные диалоги, эпические сцены космического боя, галактическое по масштабу предательство и бескорыстные, но зачастую неоправданные жертвы — "Последние джедаи" будто бы вобрали в себя все лучшее и худшее из предыдущих фильмов. Их кардинальное отличие — в главном конфликте. Рефреном всего фильма звучит призыв вернуть Вселенной надежду. Но в центр режиссер ставит вопрос самоидентификации Рэй (простой сборщицы мусора) и ее отношений с перешедшим на Темную сторону сыном Хана Соло и Леи Органы — Кайло Реном (Адам Драйвер). Их пути постоянно пересекаются, и зритель до последнего надеется на то, что потомок Дарта Вейдера — Кайло Рен — вернется на Светлую сторону.

© Lucasfilm (2017)Кадр из фильма "Звездные Войны: Последние джедаи"
© Lucasfilm (2017)
Кадр из фильма "Звездные Войны: Последние джедаи"

Метания Рэй выглядят менее убедительно, а на фоне угрозы полного уничтожения Сопротивления ее линия и вовсе кажется искусственной, будто добавленной исключительно ради "выжимания" из зрителя эмоций. С одной стороны, это неплохо, так как демонстрирует желание режиссера отойти от имиджа "Звездных войн" как дорогого, добротного, но ставшего конвейерным блокбастера.

И все же попытки Джонсона дополнить традиционно черно-белое противостояние добра и зла психологическим измерением увязают в необходимости отвечать зрительским ожиданиям, ностальгии по "старой доброй" космической саге и, вероятно, требованиям киностудии. Ведь Disney делает большие деньги на франшизе, а потому у публики не должно быть сомнений в том, что она платит за те самые "Звездные войны".

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