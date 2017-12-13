Музей актера Вячеслава Тихонова откроют в Павловском Посаде в 2018 году

Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весны

Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весны

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В первой половине 2018 года в подмосковном Павловском Посаде откроется Дом-музей народного артиста СССР Вячеслава Тихонова, сообщил глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков.

"К середине следующего года запланировано открытие дома-музея Вячеслава Тихонова. Рядом создадим сквер, где будет установлен памятник великому актеру", — сказал Соковиков в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Он добавил, что 8 февраля 2018 года в Павловском Посаде стартует второй кинофестиваль "17 мгновений", который впервые прошел в городском округе в этом году.

"Восьмого февраля, в день, когда ему (Тихонову.) исполнилось бы 90 лет, будет дан старт второму кинофестивалю "17 мгновений" с участием знаменитых режиссеров, актеров, сценаристов. В 2017 году первый фестиваль посетили более четырех тысяч человек. Программа включала просмотр конкурсных картин, мастер-классы, общение с ведущими режиссерами и актерами, концертную программу. Уверен, что и фестиваль 2018 года пройдет на высоком уровне", — отметил Соковиков.

В Павловском Посаде 2018 год объявили годом Вячеслава Тихонова. В память о легендарном артисте в городском округе пройдет множество мероприятий.