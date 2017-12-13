Мединский прокомментировал переизбрание Михалкова Союзом кинематографистов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский иронично признался, что его испугало единодушие, с которым члены Союза кинематографистов переизбрали на пост председателя режиссера Никиту Михалкова, однако отметил, что это означает единство союза.

В понедельник на съезде Союза кинематографистов Михалков был переизбран его председателем. Общественная общероссийская организация Союз кинематографистов объединяет около 5 тысяч специалистов. Михалков возглавляет союз с 1998 года.

"Я насколько знаю, последний съезд Союза кинематографистов (СК) отметился поразительными результатами выборов, Михалков получил 98% голосов. Это говорит о том, что СК РФ удалось сохранить свою структуру, единство. Честно говоря, меня подобное единодушие даже испугало. Я спросил Никиту Сергеевича, означает ли это, что этот пост станет монархическим, оказалось с точностью до наоборот", — скала Мединский на церемонии вручения государственных и ведомственных наград в Большом театре в среду.

По его словам, руководство союза плотно работает над тем, чтобы воспитать молодую команду. Министр отметил, что успехи российского кино являются прямым результатом таланта и труда отечественных кинематографистов.