В Москве на Тверской улице можно будет увидеть сказочные спектакли

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Спектакли по мотивам известных сказок можно будет увидеть на Тверской улице в Москве в новогодние праздники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Новый год главная улица Москвы, Тверская, станет центром театральной жизни. Здесь откроется десять сценических площадок в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". На них гостей будут ждать Снегурочка, Снежная королева, Щелкунчик, Садко и другие герои известных сказок, по мотивам которых ставили оперы, спектакли и балеты", — говорится на сайте.

Также сообщается, что на три дня, с 31 декабря по 2 января, Тверская — от Триумфальной до Манежной площади, улица Охотный Ряд и Театральный проезд (до пересечения с Петровкой) и Моховая (до пересечения с Большой Никитской) станут полностью пешеходными.

Отмечается, что 31 декабря, все площадки будут работать с 12.00 до 03.00, 1 января — с 12.00 до 22.00, а 2 января — с 11.00 до 22.00.

В спектаклях примут участие актеры популярных театров Москвы и российских регионов, а также уличные труппы. Зрители тоже смогут принимать участие в действе. Кроме того, запланированы цирковые шоу, перформансы и концерты, говорится на сайте.

Площадку, расположенную между домами 31 и 27 на Тверской улице, оформят в стиле пьесы драматурга Евгения Шварца "Обыкновенное чудо". Для гостей фестиваля также прозвучат музыкальные отрывки из спектакля "Галилео. Опера для скрипки и ученого".

Сказка "Щелкунчик и Мышиный король", расположится между домами 25 и 21 на Тверской. Ее сцена будет состоять из двух частей: реального мира семьи Штальбаумов и сказочного рождественского леса, населенного волшебными существами. На этой сцене прозвучат отрывки из оперы "Щелкунчик" Чайковского в исполнении артистов театра "Новая опера".

"Здесь же пройдут концерты оркестра волынщиков и московской группы RockestraLive, исполняющей инструментальные вариации рок-хитов. Поклонники электронной музыки смогут посетить концерт петербургской IDM-группы "Самое большое простое число", — говорится в сообщении.

Еще одна площадка будет посвящена герою народных сказок гусляру Садко. Он не только будет слагать былины, но и станет участником постановок, посвященных театральным традициям и легендам разных народов России. На сцене покажут спектакль "Садко", в который будут включены выступления ансамбля народов Сибири "Нарули", этноисполнительницы Uutai, играющей на варгане, и вокалистов Aragvi Band, исполняющих грузинские песни. Помимо того, на этой площадке выступит группа FolkBeat, объединяющая в своем творчестве электронную и русскую народную музыку.

Часть Тверской улицы от дома 17 до дома 15 отведут под сказку Павла Бажова — "Каменный цветок". Горожане увидят одноименную музыкальную мультимедийную постановку-перформанс Михаила Мищенко. Также 31 декабря на этой сцене выступят Billy’s Band и Варвара Визбор. На 1 января на площадке запланировано выступление группы Black Kandinsky.

Также одна из площадок будет отведена под мастер-классы, на которых будут учить выдувать стеклянные фигурки и игрушки, плести кружева, а также раскрывать секреты кузнечного и столярного мастерства. На протяжении трех праздничных дней здесь можно будет увидеть театральный марафон фестиваля "Territoriя" по мотивам сказок Павла Бажова.

Отрезок Тверской улицы от дома 13 до дома 9 станет владениями Снежной королевы. Площадку украсят ледяными скульптурами и королевским троном, на котором смогут сфотографироваться все желающие.

"Уличный спектакль посвятят одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена. Гости фестиваля смогут увидеть троллей, Герду и Кая, маленькую разбойницу и других персонажей из книги датского писателя. На сцене этой площадки запланированы спектакль "Снежная королева" Красноярского театра юного зрителя, концерт ансамбля Questa Musica с программой "Зима", а также выступление Jazz Band с солисткой Мириам Сехон", — отмечается в сообщении.

Рядом расположится площадка, посвященная Снегурочке. На ней можно будет послушать современную оперу "Снегурочка" композитора Александра Маноцкова, а также увидеть спектакли "Снежинка" от театра-студии "Грань" из Новокуйбышевска и "Морозко" в исполнении Московского нового драматического театра.

Еще две сцены будут отданы под спектакли по мотивам произведений Александра Пушкина. Спектакль по поэме "Руслан и Людмила" будут давать в самом начале Тверской улицы — на площадке, расположенной между домами 3 и 1. Затем на этой же сцене можно будет увидеть "Евгения Онегина" в постановке московского режиссера Юрия Квятковского.

А площадку на Моховой посвятят "Сказке о царе Салтане". Гости смогут сфотографироваться с богатырями и их предводителем Черномором. На сцене пройдут выступления Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества и актрисы Алисы Гребенщиковой с программой "Сказка о царе Салтане", а также концерты инди-коллектива Vanyn из Москвы и фанк-группы Soul Surfers из Нижнего Новгорода.

Десятая площадка откроется на пересечении Охотного Ряда и Театрального проезда. Ее темой станут спектакли, главные герои которых — волшебные животные. Так, МХТ имени Чехова представит постановку "Конек-горбунок", Театр наций покажет "Сказку о Золотом Петушке" из спектакля "Сказки Пушкина" режиссера Роберта Уилсона, а Театр музыки и драмы Стаса Намина — мюзикл "Бременские музыканты".