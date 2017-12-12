Джоан Роулинг получила знак Ордена Кавалеров чести

ЛОНДОН, 12 дек – РИА Новости, Мария Табак. Британская писательница, автор серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг во вторник получила из рук принца Уильяма знак Ордена Кавалеров чести – награду, у которой единовременно не может быть более 65 обладателей.

JK Rowling says she's proud to receive royal honor https://t.co/hUux2bawUA pic.twitter.com/dwjz76DvSk — Hawaii News (@HInewswire) 12 декабря 2017 г.

"Я считаю это большой честью для меня и очень горжусь наградой", — заявила Роулинг.

Члены ордена, основанного в 1917 году королем Георгом V, принимаются в его состав за выдающиеся заслуги в сферах искусства, литературы, музыки, науки, политики, промышленности и религии. Возглавляет орден монарх. Кавалерами ордена являются, в том числе, физик Стивен Хокинг, бывший участник Beatles Пол Маккартни, художник Дэвид Хокни, актриса Мэгги Смит.

"Войти в разнообразную компанию разносторонне талантливых кавалеров чести, особенно в качестве писателя-женщины, — это особая честь", — отметила Роулинг в своем заявлении.

На церемонию в Букингемский дворец 52-летняя Роулинг приехала в сопровождении супруга, врача Нила Маррея.