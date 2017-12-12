Крым просит четыре миллиарда рублей на восстановление Ялтинской киностудии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подготовил обращение к властям РФ о финансировании восстановления Ялтинской киностудии в размере около 4 миллиардов рублей.
По его словам, план по восстановлению киностудии составлялся совместно с министерством культуры РФ и режиссером Никитой Михалковым. "Я еще не готов сказать, какой будет источник финансирования. До конца года уже будет определено, кто, как и в каком порядке будет финансировать в дальнейшем", — сказал Аксенов.
В середине сентября глава Крыма отмечал, что прошедшие два года были потрачены на поиск инвесторов для модернизации студии, однако, по его словам, договоренности не были достигнуты из-за риска длительной окупаемости. Аксенов также заявлял, что все спорные вопросы, связанные с национализацией студии, урегулированы.
Правительство Крыма в сентябре 2014 года приняло решение принудительно выкупить у собственников Ялтинскую киностудию, которая более 10 лет назад была продана частным компаниям. В результате она вернулась в собственность республики.
Ялтинская киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ".
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