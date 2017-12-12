Крым просит четыре миллиарда рублей на восстановление Ялтинской киностудии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подготовил обращение к властям РФ о финансировании восстановления Ялтинской киностудии в размере около 4 миллиардов рублей.

"Общая сумма инвестиций — около 4 миллиардов рублей. Я уже подготовил обращение и общался непосредственно с главой государства на эту тему, с министром культуры Российской Федерации и (вице-премьером РФ) Дмитрием Николаевичем Козаком. До конца года будет определена программа и все необходимое для восстановления Ялтинской киностудии", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, план по восстановлению киностудии составлялся совместно с министерством культуры РФ и режиссером Никитой Михалковым. "Я еще не готов сказать, какой будет источник финансирования. До конца года уже будет определено, кто, как и в каком порядке будет финансировать в дальнейшем", — сказал Аксенов.

В середине сентября глава Крыма отмечал, что прошедшие два года были потрачены на поиск инвесторов для модернизации студии, однако, по его словам, договоренности не были достигнуты из-за риска длительной окупаемости. Аксенов также заявлял, что все спорные вопросы, связанные с национализацией студии, урегулированы.

Никита Михалков в свою очередь заявлял, что Ялтинская студия должна быть технической площадкой для производства кинолент на полуострове, обладающем богатой фактурой. По его словам, студия должна быть реформирована так, чтобы на ней производилось до 70 лент в год.

Правительство Крыма в сентябре 2014 года приняло решение принудительно выкупить у собственников Ялтинскую киностудию, которая более 10 лет назад была продана частным компаниям. В результате она вернулась в собственность республики.

Ялтинская киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ".

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