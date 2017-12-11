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Культура

Названы номинанты на "Золотой Глобус", среди них "Нелюбовь" Звягинцева

20:5211.12.2017
(обновлено: 21:00 11.12.2017)
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© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна МатвееваФильм Андрея Звягинцева Нелюбовь. Архивное фотоФильм Андрея Звягинцева Нелюбовь. Архивное фото
© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) назвала в понедельник номинантов на премию "Золотой Глобус": в числе претендентов на престижную награду российская картина "Нелюбовь", фаворит сезона "Форма воды" и нашумевший триллер "Прочь". В числе номинантов премии ее ветераны Мерил Стрип и Стивен Спилберг.

Продюсер Александр Роднянский. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Роднянский прокомментировал номинацию "Нелюбви" на "Золотой глобус"
"Золотой глобус" традиционно открывает сезон кинопремий в США и во многом очерчивает круг будущих претендентов на премию киноакадемии США "Оскар".

Лидером по числу номинаций, своего рода барометром успеха фильма по итогам года стала картина "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. История душевной связи между немой женщиной, работающей в секретной американской лаборатории, и человекоподобным существом-амфибией номинирована в семи категориях, в том числе как "Лучший драматический фильм", а также за режиссуру, сценарий и лучших актеров.

Картина "Секретное досье" Стивена Спилберга получила шесть упоминаний ассоциации иностранной прессы, в том числе в категории "Лучший драматический фильм", сценарий, а также за актерские работы Тома Хэнкса и Мерил Стрип. Сам режиссер будет представлен на "Золотой Глобус" в 13-й раз.

Также в шести категориях представлена картина Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", фильм будет бороться за звание лучшей драмы, режиссуру, сценарий и актерские работы.

По правилам "Золотого Глобуса" организаторы вручают награды за лучшую картину в двух отдельных номинациях: драма и комедия/мюзикл. На награду в драматической категории в этом году претендуют: "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Форма воды", "Дюнкерк" и "Секретное досье". В категории "Лучший комедийный фильм" представлены "Горе-творец" Джеймса Франко, "Величайший шоумен" Майкла Грэйси, "Ледяная стерва" Крейга Гиллеспи, "Леди Птица" Греты Гервиг и "Прочь" Джордана Пила.

Новички и легенды

Кадр из фильма Дюнкерк
© Фото предоставлено пресс-службой компании Warner Bros. Pictures
"Дюнкерк", "Форма воды", "Секретное досье" номинированы на "Золотой глобус"
В актерских номинациях ассоциация отметила как новые лица, так и завсегдатаев премии. Так, в категории "Лучшая драматическая актриса" на награду представлена Мерил Стрип за роль в фильме "Секретное досье". Для ветерана Голливуда это 31-ая номинация на премию "Золотой Глобус", на счету актрисы восемь побед и премия Сесиля Б. Де Милля, которую актриса получила в 2017 году за вклад в кинематограф.

Конкуренцию Стрип составят Джессика Честейн за фильм "Большая игра", Салли Хокинс за "Форму воды", Фрэнсис Макдорманд за "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури" и Мишель Уильямс за "Все деньги мира".

В категории "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" представлены Эмма Стоун ("Битва полов"), Джуди Денч за фильм "Виктория и Абдул", Хелен Миррен за "В поисках праздника", Сирша Ронан за "Леди Птица" и Марго Робби за "Ледяную стерву".

В мужских актерских категориях представлены Том Хэнкс ("Секретное досье") и Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."), для которых это девятая номинация, Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить"), представленный на "Золтоой глобус" в восьмой раз, а также два дебютанта премии: 21-летний Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем") и британский актер Гэри Олдмен ("Темные времена"), для которого несмотря на внушительную карьеру это первая номинация на "Золотой глобус".

В категории "Лучший актер в комедии/мюзикле" за победу будут бороться Хью Джекман ("Величайший шоумен"), Стив Карелл ("Битва полов"), Энсел Элгорт ("Малыш на драйве"), Джеймс Франко ("Горе-творец") и Дэниэл Калуя ("Прочь").

Полюбилась "Нелюбовь"

Кадр из сериала Игра престолов
© Bighead Littlehead/Home Box Office (HBO)/Television 360
Сериал "Игра престолов" вошел в число номинантов "Золотого глобуса"
В категории "Лучший фильм на иностранном языке" ассоциация назвала фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева. В категории также представлены камбоджийская картина американской актрисы и режиссера Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father), чилийский фильм "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman), немецкий "На пределе" (In the Fade) и "Квадрат" (The Square) совместного производства Швеции, Германии и Франции.

Как заявил в связи с номинацией на "Золотой Глобус" продюсер фильма Александр Роднянский, номинация на "Золотой Глобус" может стать хорошим подспорьем для премии "Оскар".

Ранее в 2015 году фильм Звягинцева "Левиафан" стал лауреатом премии "Золотой глобус", а затем претендовал на "Оскар".

"Это индикатор интереса, и это, несомненно, привлекает членов академии, а его необходимо добиться. Их семь тысяч, и они чрезвычайно внимательно относятся к американским фильмам и значительно меньше проявляют интерес к картинам на иностранном языке", — подчеркнул в связи с выдвижением на премию собеседник агентства.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри. Картина выдвинута на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Анимация и сериалы

Мультфильм Тайна Коко
© Pixar Animation Studios (2017)
Мультфильмы "Тайна Коко" и "Фердинанд" номинированы на "Золотой глобус"
Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года как за кинофильмы, так и за телевизионные картины. Одиннадцать из 25 номинаций отмечают заслуги на телеэкране. В число претендентов на премию в номинации "Лучший драматический сериал" в этом году вошли "Очень странные дела" от компании Netflix и "Игра престолов" от HBO, конкуренцию им составят сериал "Корона" от Netflix, "Рассказ служанки" от Hulu и "Это мы" от NBC.

За приз в номинации "Лучший телевизионный мини-сериал/лучший телефильм" будут бороться "Большая маленькая ложь", "Фарго", "Вражда. Бетт и Джоан", "Грешница" и "Вершина озера: Китайская девушка".

В категории "Лучший анимационный фильм" номинированы "Тайна Коко", "Босс-молокосос", "Фердинанд", "Добытчица" и "Ван Гог. С любовью, Винсент".

75-ая церемония вручения награды "Золотой Глобус" пройдет в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе вечером 7 января, вести ее будет американский комик Сет Майерс.

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